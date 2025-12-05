रेवाड़ी-धारूहेड़ा रोड पर दर्दनाक हादसा, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र लोढ़ा की कार को बस ने मारी टक्कर; मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-धारूहेड़ा मार्ग पर बालाजी मार्केट के समीप बृहस्पतिवार देर शाम तेज रफ्तार बस की टक्कर से कार सवार कनीना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान पार्षद राजेंद्र लोढ़ा की की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

राजेंद्र लोढ़ा अपने साथी के साथ रेवाड़ी के गांव डूंगरवास में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार करीब 60 वर्षीय राजेंद्र लोढ़ा सफेद रंग की आल्टो कार में सवार होकर अपने गांव के रहने वाले दीपक के साथ गांव डूंगरवास में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। धारूहेड़ा रोड पर एक पेट्रोल पंप से तेल लेने के बाद रोड पर चढ़ रहे थे। इसी दौरान रेवाड़ी की ओर से जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी।

हादसे के बाद अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें राजेंद्र लोढ़ा व दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचें आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों घायलों को शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। माडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।