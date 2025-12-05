रेवाड़ी में तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर, सड़क हादसे में स्कूल संचालक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा-रेवाड़ी रोड पर बृहस्पतिवार की रात को तेज रफ्तार बस व कार की भीषण वीरेंद्र हो गई। हादसे में कर सवार करीना के रहने वाले एक प्राइवेट स्कूल संचालक राजेंद्र लोढ़ा की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार करीना के रहने वाले स्कूल संचालक राजेंद्र लोढ़ा अपनी कर में सवार होकर एक अन्य व्यक्ति के साथ बृहस्पतिवार की रात को कनीना लौट रहे थे। धारूहेड़ा रोड पर रेवाड़ी के बालाजी ऑटो मार्केट के समीप एक तेज रफ्तार बस से कार की भिड़ंत हो गई।