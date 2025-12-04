रेवाड़ी में कोसली फ्लाइओवर का पुनर्निर्माण कार्य हुआ पूरा, शुक्रवार को होगा शुभारंभ; साढ़े 11 करोड़ का आया है खर्च
कोसली रेलवे स्टेशन के पास नाहड़-साल्हावास फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। विधायक अनिल यादव 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस पु ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कोसली। कोसली रेलवे स्टेशन के समीप नाहड़-साल्हावास फ्लाइओवर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने पर पांच दिसंबर को सुबह 10 बजे विधायक अनिल यादव पुल संचालन का शुभारंभ करेंगे। इस पुल के दोबारा शुरू होने से कोरोना काल से पूर्व परेशानी झेल रहे क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
पिछले एक साल से विधायक अनिल यादव कोसली फ्लाइओवर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक बार पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से मिलकर इसे गति प्रदान की। कोसली फ्लाइओवर को दोबारा बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 11.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। कोसली में इस पुल के पुनः संचालन से आम जनता को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
विधायक के निजी सचिव रोहित यादव ने बताया कि पांच दिसंबर को सुबह 10 बजे रेलवे पुल का पुनः संचालन शुरू किए जाने का कार्यक्रम है। जिसमें विधायक अनिल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर उनके साथ लोक निर्माण विभाग, प्रशासन एवं पंचायत विभाग के अधिकारी, कोसली व्यापार मंडल के पदाधिकारी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।