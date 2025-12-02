Language
    रेवाड़ी के हरीनगर में 80 लाख से बनेगा वाटर वर्क्स को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ

    By Gobind Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    रेवाड़ी के हरीनगर में वाटर वर्क्स को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण 80 लाख रुपये से होगा। जर्जर सड़क से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते ह ...और पढ़ें

    हरीनगर में 80 लाख से वाटर वर्क्स को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बनेगा। फाइल फोटो

    सुनील चौहान, धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में वार्ड 14 हरीनगर में लंबित पड़े मुख्य मार्ग के निर्माण को लेकर अब स्थानीय निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वाटर वर्क्स से हरीनगर को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग को लगभग 80 लाख रुपये की लागत से कंक्रीट का बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए छह माह का लक्षय रखा गया है।

    वहीं, क्षेत्र में बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ते यातायात के चलते इस सड़क की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि पुराना मार्ग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होकर आवागमन को मुश्किल बना रहा था।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि वाटर वर्क तक पहुंचने के लिए यह सड़क सबसे जरूरी कड़ी है, लेकिन खराब हालत के कारण आए दिन वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वर्षा के मौसम में गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। करीब आठ साल पहले बनाई गई सड़क अब बदहाल को चुकी है।

    लोगों ने कई बार सड़क निर्माण की मांग प्रशासन तक पहुंचाई थी। अब लगभग 80 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से इस मार्ग को चौड़ा और मजबूत बनाए जाने की योजना तैयार की गई है, जिसमें जल निकासी व्यवस्था को भी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि भविष्य में सड़क की स्थिति प्रभावित न हो।

    निर्माण कार्य शुरू होने के बाद आसपास के कई मोहल्लों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। वाटर वर्क्स से जुड़े इस रास्ते का उपयोग रोजाना बड़ी संख्या में लोग करते हैं, इसलिए इस परियोजना का पूरा होना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। - पूजा देवी, पार्षद वार्ड 14

    सड़क के निर्माण से न केवल आमजन को सुविधा मिलेगी, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी आवाजाही सुगम हो सकेगी। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य को शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। - धर्मपाल, वार्ड 14

    यह परियोजना हरीनगर और आसपास के इलाकों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है, जिससे दैनिक जीवन में सुधार के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। - दौलतराम, वार्ड 14

    यह मार्ग काफी टूटा हुआ था। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। करीब 800 मीटर लंबी सड़क को कंक्रीट का बनाया जाएगा ताकि आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। मुख्य मार्ग होने के चलते इस मार्ग को बनाना बहुत जरूरी था। - सुमित कुमार, सचिव, नगरपालिका धारूहेड़ा

     