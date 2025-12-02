Language
    रेवाड़ी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने काटे 1326 वाहन चालकों के चालान

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने 24 से 30 नवंबर तक ड्रिंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 1326 चालकों के चालान काटे ...और पढ़ें

    रेवाड़ी में 1326 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जिला पुलिस की ओर से 24 से 30 नवंबर तक जिलाभर में ड्रिंक एंड ड्राइव, वाहन में तेज डीजे/प्रेशर हॉर्न बजाने, लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 1326 चालकों के चालान काटे गए।

    पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि रेवाड़ी पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 47 वाहन चालकों के चालान किए है।

    शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।

    गाड़ी में तेज डीजे/प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने के साथ-साथ लोगों में दहशत और असुविधा पैदा करने व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वाले दो वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है।

    इस सप्ताह में लाल व नीली बत्ती लगाने पर एक व लेन चेंज से संबंधित नियम की अवहेलना पर 1276 वाहन चालकों के चालान किए गए।

    पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रेवाड़ी पुलिस आमजन को विश्वास दिलाती है कि शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने नागरिकों से अपील है कि गाड़ियों में ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें। नशे की हालत में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।

     