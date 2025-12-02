Language
    दैनिक जागरण की मुहिम का असर, रेवाड़ी में एनएचएआई ने हाईवे पर बंद किए अवैध कट

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    ‘दैनिक जागरण’ की पहल के बाद धरातल पर उतरी एनएचएआइ की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सड़कों की बदहाली एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की ओर प्रशासन का ध्यान खिंचने के लिए ‘दैनिक जागरण’ की ओर से ‘इन दौड़ती भागती सड़कों पर’ अभियान चलाने के बाद संबंधित अधिकारी सड़कों पर उतरे।

    सोमवार को ‘दैनिक जागरण’ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआए) टीम के साथ मिलकर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर से कसौला चौक के बीच पांच स्थानों पर बनाए गए अवैध कटों को बंद कराया। इनमें बनीपुर चौक के समीप, रूध प्लाईओवर के समीप, नैचाना कट, खेड़ा बार्डर के समीप व साल्हावास के समीप शामिल है, यहां पत्थर के बैरिकेड्स और मिट्टी डलवाकर अवैध तरीके से बने कट को बंद कराया गया।

    दरअसल, हाईवे सहित अन्य मुख्य मार्गों पर ढाबा, होटल, पेट्रोल पंप के आसपास लोगों ने शॉर्ट-कट के चक्कर में डिवाइडरों पर अनेक स्थानों पर अवैध कट बना लिए है। इन अवैध कटों में से निकलने वाले बाइक, कार, ई-रिक्शा, ऑटो व डंपर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। अवैध कटों को बंद कराने एवं ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है।

    दिल्ली-जयपुर हाईवे बनीपुर चौक

    दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहां आवागमन बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी लोगों यहां जगह-जगह से शॉर्ट-कट के लिए अवैध कट बना लिए हैं, जहां से पैदल व बाइक के साथ रोड पार करते हैं। जिसकी वजह से यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार तो लोगों की जान भी जा चुकी है। एनएचएआई की टीम ने अर्थ मूवर मशीन की मदद से इन अवैध कटों को मिट़्टी या बैरिकेडिंग लगाकर बंद कराया है।

    रूध फ्लाइओवर के समीप

    हाईवे पर रूध रेलवे फाटक पर बनाए गए फ्लाईओवर के समीप डिवाइडर को तोड़कर लोगों ने तीन अवैध कट बना दिए। इन कटों को पार करते समय कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी दोपहिया वाहन चालकों का आवागमन बंद नहीं हो रहा है। हाईवे प्राधिकरण की ओर से यहां भी बैरिकेडिंग लगाकर कटों को बंद कराया हैै। इसके साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।

    साल्हावास गांव के समीप

    यहां कई बड़े हादसे हो चुके हैं। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एनएचएआइ की ओर से यहां बनाए गए कट को बंद करा दिया था। इसके बावजूद लोगों ने डिवाइडर को तोडकर अवैध कट बना दिए थे। ये अवैध कट खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। एनएचएआइ की टीम ने इन कटों पर कहीं बैरिकेडिंग तो कहीं पर मिट्टी डालकर बंद कराया गया है।

    हाईवे सहित सभी मुख्य मार्गों पर बनाए गए अवैध कटों को बंद कराने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बनाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी अपील है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर शार्टकट न अपनाए। - अभिषेक मीणा, उपायुक्त एवं अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति