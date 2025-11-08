Language
    छेनी-हथौड़े से एटीएम तोड़ रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सीधा पुलिस की झोली में जा गिरा

    By Pritam Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    रेवाड़ी के गढ़ी-बोलनी गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत कुमार ने पीएनबी के एटीएम को छेनी-हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, जिसमें 24 लाख रुपये थे। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हेमंत नशे का आदी है और उसकी पत्नी चंडीगढ़ में शिक्षिका है। बैंक प्रबंधक ने बताया कि सप्ताहांत के कारण एटीएम में नकदी डाली गई थी।

    पुलिस की गिरफ्त में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव गढ़ी-बोलनी में शुक्रवार रात को गांव पीथनवास के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने छैनी-हथोडा की मदद से पीएनबी बैंक के एटीएम बूथ की मशीन तोड़ दी, लेकिन आरोपी मशीन से नकदी नहीं निकाल पाया।

    आराेपी ने बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। मशीन में 24 लाख रुपये की नकदी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है। आरोपी की पत्नी चंडीगढ़ में सरकारी अध्यापक है।

    जानकारी के अनुसार गांव पीथनवास का रहने वाला हेमंत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ दिन पहले ही वह चंडीगढ़ से गांव में आया था। शुक्रवार रात को गड़ी-बोलनी गांव में रोड के किनारे लगे एटीएम बूथ के शटर तो छैनी-हथोडा से तोडने के बाद मशीन को भी तोड़ दिया।

    इसी दौरान बूथ का शटर नीचे गिर गया, जिससे वह अंदर ही बंद हो गया। सुबह करीब पांच बजे ग्रामीणों ने एटीएम बूथ के अंदर से आवाज सुनी तो पुलिस व बैंक प्रबंधक को सूचना दी।

    पुलिस व बैंक प्रबंधक शटर खोलकर आरोपी इंजीनियर को मौके पर ही काबू कर लिया। प्रबंधक ने बताया कि एटीएम मशीन में करीब 24 लाख रुपये थे।

    आरोपी ने करीब पांच वर्ष पहले साॅफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की थी। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की सरकारी शिक्षक के पद पर नौकरी लगी थी, लेकिन वह काफी समय से नशे का आदि बताया गया है।

    बैंक प्रबंधक प्रीतम छोकर ने बताया कि शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण एटीएम मशीन में शुक्रवार को ही 24 लाख रुपये की नकदी डाली गई थी।

    ऐसा ग्राहकों की सुविधा के लिए किया गया था, ताकि अवकाश के दिन उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आरोपी मशीन तोड़कर नकदी चोरी करने में कामयाब हो जाता, तो इससे बैंक को भारी नुकसान हो सकता था।

    आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया,जिसकी पहचान पीथनवास के हेमंत कुमार के रूप में हुई है। वह एक साॅफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी पत्नी चंडीगढ़ में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।


    -एएसआई महीपाल, प्रभारी, गढ़ी बोलनी पुलिस चौकी।