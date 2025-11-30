रेवाड़ी में लग्न समारोह में डांस के दौरान विवाद, बीच-बचाव करने गए युवक की हत्या, दो आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव गुलाबपुरा में शुक्रवार रात को लग्न समारोह में लाउड स्पीकर पर गाना बदलने के विवाद में दो युवकों में झगड़ा हो गया था। इसमें बीच-बचाव करने गए युवक संजीव की हत्या कर दी गई थी। अंतत: दो आरोपितों को रेवाड़ी क्राइम ब्रांच व रामपुरा थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शव को थाने के बाहर रखकर किया प्रदर्शन आरोपितों की पहचान गांव देहलावास के रहने वाले पुष्पेंद्र उर्फ पीयूष व गांव बोड़िया कमालपुर के रहने वाले गौरव उर्फ कैली के रूप में हुई है। इससे पहले संजीव के स्वजन और ग्रामीणों ने डेढ़ घंटे तक उसके शव को थाने के बाहर ही रखे रखा। उनकी मांग थी कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए। डीएसपी पवन कुमार द्वारा आश्वासन देने के बाद स्वजन अंतिम संस्कार को लेकर राजी हुए।

कोर्ट में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपितों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपित गौरव उर्फ कैली राजस्थान के नीमराना स्थित आरोपित पुष्पेंद्र उर्फ पीयूष के धर्म कांटे पर कार्य करता था। आरोपित गौरव उर्फ कैली के विरुद्ध पोक्सो एक्ट सहितपांच मामले दर्ज हैं, जबकि पुष्पेंद्र उर्फ पीयूष के विरुद्ध एक एक्सीडेंट का मामला दर्ज है।

पुष्पेंद्र को यह नागवार गुजरा दरअसल, गांव देहलावास के रहने वाले करीब 25 वर्षीय संजीव कुमार 28 नवंबर की रात को गांव गुलाबपुरा में किसी परिचित के यहां एक लग्न समारोह में गए थे। लाउड स्पीकर के शोर पर नाचने के दौरान गाना बदलने को लेकर देहलावास के पुष्पेंद्र व गुलाबपुरा के सचिन के के बीच आपस में झगड़ा हो गया। संजीव ने दोनों का बीच-बचाव करा दिया। इसके बाद सचिन अपने घर चला गया, लेकिन पुष्पेंद्र को यह नागवार गुजरा।

पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया कुछ देर बाद पुष्पेंद्र व कृष्ण बाइक पर संजीव को बैठाकर मंदिर के पास ले गए, जहां पहले से ही कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे। उसके बाद तेजधार हथियार व डंडों से संजीव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में संजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसने रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया रामपुरा थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर पुष्पेंद्र, गौरव सहित अन्य युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शनिवार रात को दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पवन कुमार ने रविवार को रामपुरा थाना में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गाना बदलने के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।

आरोपितों से गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वारदात में शामिल अन्य युवकों को भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई दो बाइक, तेजधार हथियार व डंडे भी बरामद कर लिए हैं। डीएसपी के आश्वासन पर मांगे ग्रामीण रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम कराने के बाद संजीव के स्वजन और ग्रामीण रविवार सुबह शव को लेकर रेवाड़ी पहुंचे। स्वजन अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव में ले जाने की बजाये सीधे रामपुरा थाना के बाहर पहुंच गए। करीब डेढ़ घंटे तक थाने के बाहर ही खड़े रहे। उनकी मांग थी कि वारदात में शामिल सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए।