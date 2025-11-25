रेवाड़ी में हाईवे पर जानलेवा बने ब्लैक स्पॉट, इन कटों पर सबसे ज्यादा खतरा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग सहित चारों ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सुविधाएं बढ़ने के साथ ही लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ी है। हाईवे पर लोगों की ओर से डिवाइडर तोड़ कर बनाए गए सुविधा कट एवं सरपट दौड़ते वाहन चालकों के लिए ब्लैक स्पॉट जान पर भारी पड़ रहे है।

दिल्ली-जयपुर हाईवे, रेवाड़ी से जैसलमेर हाईवे और रेवाड़ी से रोहतक हाईवे, इसके अलावा गुरुग्राम से वाया पटौदी-रेवाड़ी को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। रेवाड़ी-लोहारू, रेवाड़ी-सोहना स्टेट हाईवे भी रेवाड़ी से होकर ही गुजरते हैं। पर 10 से अधिक ब्लैक स्पॉट है, जहां अनेक हादसे हो चुके है।

इनमें दिल्ली-जयपुर हाईवे काे रेवाड़ी-रोहतक हाईवे से जोड़ने वाला मोड, जयसिंहपुर खेडा बॉर्डर के समीप, करनावास के समीप, सालावास के समीप, मसानी के समीप, ओढी के समीप, हरिनगर फ्लाईओवर, कसौला चौक के समीप, बनीपुर चौक के समीप, पाल्हावास व गुरावड़ा के समीप, बेरली मोड़, नाहड मोड़ के समीप व बोलनी रोड पर नहर के समीप आदि स्थान ब्लैक स्पॉट बने हुए है। हालांकि, प्रशासन की ओर से इन स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए है।

ये हैं मौत के प्वाइंट आसलवास नहर... दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आसलवास नहर मौत का बड़ा प्वाइंट है। यहां 15 से अधिक हादसे हो चुके है। चार लोगों की जान भी जा चुकी है। तेज रफ्तार में आने वाले कई वाहन नहर में कूद चुके है। जयपुर ही ओर से आने वाले वाहन चालकों को बड़ी परेशानी होती है।

इसके बावजूद भी जिम्मेदारों की ओर से यहां अभी तक न तो संकेतक लगाए गए है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए है। वर्तमान में तो यहां स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है। नहर की ओर लगाई गई दीवार भी टूट चुकी है, जो कोहरे में बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

रूध फ्लाइओवर... हाईवे पर रूध फ्लाइओवर के समीप डिवाइडर पर जगह-जगह लोगों ने कट बना लिए है। यहां आए दिन दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकायत हो रहे है। यहां करीब छह लोगों की मौत हो चुकी है। यूं तो पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगा रखे हुए है। इसके बाद भी लोगों ने डिवाइडर को जगह-जगह से तोड़ दिए है। यहां पांच स्थानों पर डिवाइडर तोड़ गए है। इसके बावजूद भी पुलिस की ओर से किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

सालावास कट... हाईवे सालावास कट के समीप भी दर्जनों हादसों हो चुके है। यहां अलग-अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एक कार हादसे में पांच युवकों की मौत हो हुई थी। बढ़ते हादसों के बाद प्रशासन की ओर से यहां बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके बाद भी वाहन चालकों ने अपनी सुविधा अनुसार कट बना दिए है।