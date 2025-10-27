बदमाश बोला... ट्रांसपोर्ट के काम में हिस्सेदारी डालो या रंगदारी दो, इनकार करने पर अंजाम भुगतने की धमकी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर से बदमाश ने पिस्टल के दम पर काम में हिस्सा डालने की धमकी दी। बदमाश ने कहा कि काम में हिस्सा डाल या फिर रंगदारी दे। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

सूचना मिलते ही पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ट्रांसपोर्टर की बावल औद्योगिक क्षेत्र की दर्जनों फैक्ट्रियों में डेढ़ 100 से अधिक बसें संचालित है। बताया जा रहा है कि बदमाश पिछले कई दिनों से फैक्ट्रियों से बसों को हटाने का भी दबाव बना रहा था।

जानकारी के अनुसार, बाइपास के पोसवाल चौक पर स्थित एक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले युवक के पास रविवार रात को बावल क्षेत्र का रहने वाला बदमाश अपने तीन साथियों के साथ कार्यालय पहुंचा और ट्रांसपोर्ट के ठेके में हिस्सा डालने की धमकी दी। हिस्सा नहीं देने पर रंगदारी की मांग की।

युवक के रंगदारी देने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बदमाशों ने पिस्टल निकाल कर ट्रांसपोर्टर की टेबल पर रख दी थी। इसके बाद धमकी देकर चारों बदमाश वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही मॉडल टाउल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की तीनों टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। हालांकि, पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बता रही है।