    बदमाश बोला... ट्रांसपोर्ट के काम में हिस्सेदारी डालो या रंगदारी दो, इनकार करने पर अंजाम भुगतने की धमकी

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक ट्रांसपोर्टर को बदमाश ने पिस्टल दिखाकर धमकाया और कारोबार में हिस्सेदारी डालना या रंगदारी देने को कहा। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बदमाश पहले भी फैक्ट्रियों से बसों को हटाने का दबाव बना रहा था।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर से बदमाश ने पिस्टल के दम पर काम में हिस्सा डालने की धमकी दी। बदमाश ने कहा कि काम में हिस्सा डाल या फिर रंगदारी दे। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ट्रांसपोर्टर की बावल औद्योगिक क्षेत्र की दर्जनों फैक्ट्रियों में डेढ़ 100 से अधिक बसें संचालित है। बताया जा रहा है कि बदमाश पिछले कई दिनों से फैक्ट्रियों से बसों को हटाने का भी दबाव बना रहा था।

    जानकारी के अनुसार, बाइपास के पोसवाल चौक पर स्थित एक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले युवक के पास रविवार रात को बावल क्षेत्र का रहने वाला बदमाश अपने तीन साथियों के साथ कार्यालय पहुंचा और ट्रांसपोर्ट के ठेके में हिस्सा डालने की धमकी दी। हिस्सा नहीं देने पर रंगदारी की मांग की।

    युवक के रंगदारी देने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बदमाशों ने पिस्टल निकाल कर ट्रांसपोर्टर की टेबल पर रख दी थी। इसके बाद धमकी देकर चारों बदमाश वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही मॉडल टाउल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की तीनों टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। हालांकि, पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बता रही है।

    कई फैक्ट्रियों में स्क्रैप के काम में चलता है बदमाशों का शेयर

    बता दें कि बावल, धारूहेड़ा व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की अनेक फैक्ट्रियों में स्क्रैप के ठेकों में बदमाशों का हिस्सा है। स्क्रैप के ठेका में हिस्सेदारी को लेकर कई बार फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने के मामले सामन आ चुके है। शुरुआत में बदमाश धमकी देने के साथ ही परेशान करते हैं। इसके बाद उस कार्य में अपना हिस्सा डालकर हर माह निर्धारित कमीशन लेते है।

    रंगदारी को लेकर कई व्यापारियों को मिल चुकी धमकी

    बता दें कि शहर में इससे पूर्व में भी कई व्यापारियों एवं व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा चुकी है। करीब छह माह पूर्व एक प्रॉपर्टी डीलर से भी एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। कुछ समय पहले पुलिस ने शहर के एक बदमाश को गिरफ्तार कर शहर में घुमाया था।