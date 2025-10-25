रेवाड़ी: 500 के पुराने नोट के बदले 25 लाख रुपये देने का लालच देकर ठगी करने वाला शातिर बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता. रेवाड़ी। इंटरनेट मीडिया के जरिये शातिर बदमाश अलग-अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर थाना पुलिस ने बंद हो चुके पांच सौ रुपये के पुराने नोट के बदले 25 लाख रुपये देने का लालच देकर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है।

आरोपी का नाम दुष्यंत है और वह राजस्थान के जिला भरतपुर के गोविंद नगर का रहने वाला हैे, फिलहाल वह दिल्ली के गाधौली स्थित कैप्टन मार्केट में रहता है। साइबर थाना पुलिस ने बताया कि इसी साल नौ जून को गांव जैनाबाद के रहने वाले युद्धवीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने चार जून को यूट्यूब पर पुराने नोट के बदले अधिक पैसे देने का विज्ञापन देखा था।

दो दिन की पुलिस रिमांड विज्ञापन में दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर उसे बताया कि उसके पास पांच रुपये का एक पुराना नोट है, जिस पर ट्रैक्टर छपा हुआ है। फोन रिसीव करने वाले ने उसे बताया कि इस नोट के बदले उसे 25 लाख रुपये मिल जाएंगे। इसके लिए पहले 7200 रुपये यूपीआइ से ट्रांसफर करने के लिए कहा गया।