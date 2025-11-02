रेवाड़ी में स्टॉक मार्केट में मुनाफे का लालच देकर 9.46 करोड़ की ठगी, साइबर पुलिस ने मैसूर के दो ठगों को दबोचा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। साइबर थाना पुलिस ने सेवानिवृत अधिकारी को स्टाॅक मार्केट में निवेश करने के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 9.46 करोड़ रुपये की ठगी के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान कर्नाटक के मैसूर के क्राॅस रोड गोसिया नगर के रहने वाले मोहम्मद आफताब व मैसूर के क्राॅस रोड मंडी मोहल्ला हाल आबाद शांति नगर मैसूर के रहने वाले मोहम्मद अबूबकर सिद्दकी के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में चार आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को गांव पीथनवास के रहने वाले जयकृष्ण आभीर ने बताया था कि वह 24 अगस्त को इंटरनेट मीडिया पर वाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इसके बाद उसके वाट्सएप पर आरोपितों से संवाद होना शुरू हो गया। आरोपितों ने उससे स्टाॅक मार्केट में निवेश करने की बात कह कर एक मोबाइल एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टाॅल करवा दी। इसके बाद आरोपितों ने उससे विभिन्न ट्रांजेक्शन के जरिए अलग-अलग बैंक खातों में कुल नौ करोड़ 46 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।