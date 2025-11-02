Language
    रेवाड़ी में स्टॉक मार्केट में मुनाफे का लालच देकर 9.46 करोड़ की ठगी, साइबर पुलिस ने मैसूर के दो ठगों को दबोचा

    By Pritam Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    रेवाड़ी में स्टॉक मार्केट में मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने 9.46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। साइबर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मैसूर से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। साइबर थाना पुलिस ने सेवानिवृत अधिकारी को स्टाॅक मार्केट में निवेश करने के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 9.46 करोड़ रुपये की ठगी के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान कर्नाटक के मैसूर के क्राॅस रोड गोसिया नगर के रहने वाले मोहम्मद आफताब व मैसूर के क्राॅस रोड मंडी मोहल्ला हाल आबाद शांति नगर मैसूर के रहने वाले मोहम्मद अबूबकर सिद्दकी के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में चार आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

    पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को गांव पीथनवास के रहने वाले जयकृष्ण आभीर ने बताया था कि वह 24 अगस्त को इंटरनेट मीडिया पर वाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इसके बाद उसके वाट्सएप पर आरोपितों से संवाद होना शुरू हो गया। आरोपितों ने उससे स्टाॅक मार्केट में निवेश करने की बात कह कर एक मोबाइल एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टाॅल करवा दी। इसके बाद आरोपितों ने उससे विभिन्न ट्रांजेक्शन के जरिए अलग-अलग बैंक खातों में कुल नौ करोड़ 46 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

    जब उसने यह राशि वापस निकालने का प्रयास किया तो उससे और रुपया जमा कराने को कहा गया। इसके बाद उसे ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्जकर मामले में संलिप्त चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को दो अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मोहम्मद आफताब के खाते से 17 लाख 97 हजार 697 गए थे। इस पूरे प्रकरण में मोहम्मद अबूबकर सिद्दकी ने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी।

