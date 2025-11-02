Language
    रेवाड़ी में दुकान से लाखों के जेवरात चोरी, चोर ने ऐसे लगाया सेंध; जानकर हो जाएंगे हैरान

    By Gobind Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:12 AM (IST)

    रेवाड़ी के बावल थाना पुलिस ने धरान गांव में एक सुनार की दुकान से लाखों के आभूषण चोरी के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता बिजेंद्र सोनी के अनुसार, उसकी दुकान से 68 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। पुलिस ने आरोपी दरियाब सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।

    पुलिस ने धरान गांव में एक सुनार की दुकान से लाखों के आभूषण चोरी के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल थाना पुलिस ने जुलाई में गांव धरान स्थित एक सुनार की दुकान से लाखों रुपये के आभूषण चोरी के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव कैथवाड़ा निवासी दरियाब सिंह के रूप में हुई है।

    पुलिस के अनुसार, गांव टांकड़ी निवासी बिजेंद्र सोनी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी गांव धरान में सुनार की दुकान है। 29 जुलाई को वह दोपहर का खाना खाने घर गया था। इसी दौरान उसके पड़ोसी राहुल ने उसे फोन करके बताया कि उसकी दुकान के बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं।

    इसके बाद वह अपनी दुकान पर वापस आया। वहां एक पुरुष और एक महिला बाइक लेकर खड़े थे। उन्होंने दुकान से चांदी की एक जोड़ी पायल और सोने की एक नथनी ली और उसे 5,200 रुपये दिए। इसके बाद वे चले गए। उनके जाने के बाद जब सोनी ने अपना सामान चेक किया तो काउंटर से 68 ग्राम सोने के आभूषण गायब मिले। उसने खुद भी गहनों की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।

    इसके बाद पुलिस ने बावल थाने में चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद शुक्रवार को पुलिस ने एक आरोपी राजस्थान के भरतपुर जिले के कैथवाड़ा गांव निवासी दरियाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।