रेवाड़ी में दुकान से लाखों के जेवरात चोरी, चोर ने ऐसे लगाया सेंध; जानकर हो जाएंगे हैरान

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल थाना पुलिस ने जुलाई में गांव धरान स्थित एक सुनार की दुकान से लाखों रुपये के आभूषण चोरी के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव कैथवाड़ा निवासी दरियाब सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, गांव टांकड़ी निवासी बिजेंद्र सोनी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी गांव धरान में सुनार की दुकान है। 29 जुलाई को वह दोपहर का खाना खाने घर गया था। इसी दौरान उसके पड़ोसी राहुल ने उसे फोन करके बताया कि उसकी दुकान के बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं।

इसके बाद वह अपनी दुकान पर वापस आया। वहां एक पुरुष और एक महिला बाइक लेकर खड़े थे। उन्होंने दुकान से चांदी की एक जोड़ी पायल और सोने की एक नथनी ली और उसे 5,200 रुपये दिए। इसके बाद वे चले गए। उनके जाने के बाद जब सोनी ने अपना सामान चेक किया तो काउंटर से 68 ग्राम सोने के आभूषण गायब मिले। उसने खुद भी गहनों की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।