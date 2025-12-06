इंडिगो संकट के बीच रेवाड़ी से स्पेशल ट्रेन शुरू, कई ट्रेनों के रूट और संचालन में बदलाव; बढ़ाया ट्रेनों का ठहराव

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। देशभर में इंडिगो की हवाई सेवाओं के रद होने के कारण ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने रेवाड़ी के रास्ते एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, गाड़ी संख्या 04062, दिल्ली सराय- साबरमती आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा दिल्ली सराय से सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर चलकर जयपुर स्टेशन पर दोपहर बाद दो बजकर 15 मिनट पर पहुंची। यहां 10 मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर रात साढ़े 12 बजे साबरमती पहुंची।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04061, साबरमती -दिल्ली सराय आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा रविवार को साबरमती से सुबह साढ़े पांच बजे चलकर जयपुर स्टेशन पर दोपहर बाद पौने चार बजे पहुंची। दस मिनट का ठहराव के बाद रात 11 बजे दिल्ली सराय पहुंचेगी।

यह रेल सेवा मार्ग में दिल्ली छावनी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबू रोड व पालनपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर मंडल के रेवाड़ी-अलवर रेलखंड पर आटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के लिए ब्लाक लिया जा रहा है। इसके चलते बावल-करनावास-अनाजमंडी रेवाड़ी स्टेशन के बीच चलने वाले कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन में फेरबदल किया गया है।

शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण गाड़ी संख्या 09635, जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 10 दिसंबर को जयपुर से चलकर अलवर तक ही संचालित होगी अर्थात अलवर-रेवाड़ी के बीच रद रहेगी। इसी दिन गाड़ी संख्या 09636, रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल ट्रेन रेवाड़ी के स्थान पर अलवर से संचालित होगी अर्थात रेवाड़ी-अलवर के बीच आंशिक रद रहेगी। गाड़ी संख्या 14661, बाड़मेर -जम्मूतवी ट्रेन 10 दिसंबर को बाड़मेर से चलकर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा रींगस, नीमकाथाना, नारनौल एवं अटेली स्टेशन पर ठहराव करेगी।

गाड़ी संख्या 14662, जम्मूतवी-बाड़मेर रेलसेवा नौ दिसंबर को जम्मूतवी से चलकर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा अटेली, नारनौल, नीमकाथाना एवं रींगस स्टेशन पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 14321, बरेली-भुज ट्रेन 10 दिसंबर को बरेली से चलकर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में यह ट्रेन अटेली, नारनौल, नीमकाथाना एवं रींगस स्टेशन पर ठहराव करेगी।