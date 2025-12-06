इंडिगो की उड़ानों में दिक्कत के बीच रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, कई रूटों पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनें चलाईं
दिल्ली में इंडिगो उड़ानों में व्यवधान के चलते रेलवे पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने कई रूटों पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनों की व ...और पढ़ें
एनएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिगो उड़ानों में आए बड़े व्यवधान के चलते हवाई यात्रियों का दबाव रेलवे पर बढ़ गया है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने कई महत्वपूर्ण रूटों पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है।
नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे की एक समर्पित टीम लगातार यह ट्रैक कर रही है कि किन स्टेशनों और किन रूटों की ऑनलाइन खोज और क्लिक सबसे ज्यादा हो रही है। इसी डेटा के आधार पर ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं और जरूरत के अनुसार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
उपाध्याय के अनुसार, हाल ही में मांग बढ़ने के चलते जम्मू–दिल्ली राजधानी और दिब्रूगढ़ राजधानी में अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़े गए हैं। इसके अलावा अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी अतिरिक्त एसी चेयर कार कोच लगाए गए हैं।
रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है, जिनमें साबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना, दरभंगा और तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाली सेवाएं शामिल हैं।
सीपीआरओ ने कहा, “हमारा उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना है ताकि यात्रियों को यात्रा में आराम मिले। जरूरत के अनुसार हम आगे भी ट्रेन सेवाओं को बढ़ाते रहेंगे।” यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब एयरलाइंस की उड़ानें बाधित होने से बड़ी संख्या में यात्री वैकल्पिक यात्रा साधनों की ओर मुड़ रहे हैं।
