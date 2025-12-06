इंडिगो की उड़ानों में दिक्कत के बीच रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, कई रूटों पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनें चलाईं 

एनएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिगो उड़ानों में आए बड़े व्यवधान के चलते हवाई यात्रियों का दबाव रेलवे पर बढ़ गया है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने कई महत्वपूर्ण रूटों पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है।

नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे की एक समर्पित टीम लगातार यह ट्रैक कर रही है कि किन स्टेशनों और किन रूटों की ऑनलाइन खोज और क्लिक सबसे ज्यादा हो रही है। इसी डेटा के आधार पर ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं और जरूरत के अनुसार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

उपाध्याय के अनुसार, हाल ही में मांग बढ़ने के चलते जम्मू–दिल्ली राजधानी और दिब्रूगढ़ राजधानी में अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़े गए हैं। इसके अलावा अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी अतिरिक्त एसी चेयर कार कोच लगाए गए हैं।