घने कोहरे और शीतलहर से कांपा रेवाड़ी, ट्रेनें चल रही लेट और बिजली ने लोगों को रुलाया
रेवाड़ी में ठंड का डबल अटैक हुआ है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों को कंपकंपा दिया। कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ, ट्रेनें लेट हुईं और बिजली की लाइन में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड पूरे पीक पर पहुंच गई है। रविवार को जिले में ठंड का डबल अटैक देखने को मिला। एक तरफ घना कोहरा और दूसरी तरफ शीतलहर ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी।
रविवार को दिनभर में सिर्फ कुछ देर के लिए दोपहर बाद हल्की धूप खिली। कोहरे का असर सबसे ज्यादा यातायात पर पड़ा है। रेवाड़ी के रास्ते चलने वाली लंबी दूरी की 10 से ज्यादा ट्रेनें रविवार को भी एक से दो घंटे की देरी से पहुंची। इतना ही नहीं ठंड की वजह से बिजली की लाइन में फाल्ट की भी समस्याएं बढ़ गई हैं। जिलेभर में ऐसी 100 से ज्यादा शिकायतें बिजली निगम के कार्यालय में पहुंची।
दरअसल, वर्ष 2020 के बाद इस बार दिसंबर का तीसरे सप्ताह सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आठ डिग्री की गिरावट के साथ रविवार को अधिकतम तापमान 15.6 और न्यूनतम तापमान चार डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शनिवार को अधिकतम 23.6 और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान में अचानक हुई गिरावट का कारण शीतलहर चलना है। शनिवार की शाम से ही ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहर में शीतलहर चलनी शुरू हो गई थी। तापमान में आई गिरावट के बाद रविवार सुबह खुले आसमान तले खड़े वाहनों के अलावा फसल व पौधों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दीं। कुछ देर के लिए सुबह सात बजे के करीब आसमान ने हल्की फुहार भी गिरती दिखीं।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय ओस की बूंद जमने और कोहरे की वजह से फसलों को फायदा ही होगा। किसी तरह के नुकसान की संभावना नहीं है।
रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी और दिन का तापमान गिरेगा
चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार, राज्य में मौसम आमतौर पर 24 दिसंबर तक परिवर्तनशील संभावित है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 दिसंबर तक ज्यादातर स्थानों पर बादलवाई रहने और कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी संभावित है। दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी और नमी बढ़ने से ज्यादातर क्षेत्रों में अलसुबह कोहरा भी रहने की संभावना है। 23 दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से विशेषकर रात्रि तापमान में फिर से गिरावट होगी।
