हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 31 दिसंबर तक करवाएं रजिस्ट्रेशन
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी फसलों का पंजीकरण किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान का पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत किसान से ही केवल फसल खरीदी जाएगी।
ऐसे में किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने व फसलों को सरकार द्वारा निर्धारित दाम पर बेचने के लिए जरूरी है कि जिला के किसान पोर्टल पर अपनी बोई गई रबी फसल का ब्यौरा दर्ज कराने का पंजीकरण अवश्य करवाएं।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि किसान की ओर से पोर्टल पर दर्शाई गई फसल का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के पास सभी किसानों का ब्योरा आने के बाद उन्हें मंडी में बुलाना आसान हो जाता है।
किसानों के मोबाइल फोन नंबर पर मैसेज भेजकर उन्हें मंडी में किस दिन व किस वक्त आना है, की जानकारी प्रदान की जाती है। उन्होंने जिला के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना का लाभ लेने के लिए रबी फसलों का बीमा अवश्य करवाने का आह्वान किया है। पीएमएफबीवाई के तहत 2025-26 के लिए रबी की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
डीसी ने जिला के किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि जो किसान अपने खेतों में रबी फसलों की बुवाई कर चुके हैं। वह उपरोक्त पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करा लें। फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए संबंधित किसान के पास परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। किसान कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। फसलों का पंजीकरण https://fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है।
