रेवाड़ी में एक बाइक पर सवार थे चार, स्टेट हाईवे पर कार की टक्कर से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे पर शुक्रवार दोपहर बाद गांव मूंदी के समीप एक तेज रफ्तार कार की सामने से आ रही बाइक के साथ भीषण टक्कर हो गई। बाइक पर चार लोग सवार थे, जिनमें ताऊ सहित दो चचेरे भाईयों की मौत हो गई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल गया। वहीं, कार में सवार तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह कार की स्पीड ज्यादा होना सामने आया है। हालांकि, इसकी एक वजह स्टेट हाईवे होने के बाद भी सड़क के बीच में डिवाइडर नहीं होना भी है।

जिले के गांव बुड़ौली के रहने वाले साहिल की बहन की ससुराल महेंद्रगढ़ जिला के सतनाली में एक नवंबर को विवाह कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए वह अपने ताऊ ओमप्रकाश व सगे भाई रोहित व चचेरे भाई प्रशांत को बाइक पर बैठाकर मूंदी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहा था। बाइक साहिल चला रहा था।

गांव मूंदी के सती माता मंदिर के समीप डहीना की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक पर सवार चारों लोग उछलकर काफी दूर सड़क पर जा गिरे। वहीं कार भी टक्कर लगने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।

हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच सभी घायलों को रेवाड़ी के प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 53 वर्षीय ओमप्रकाश, 26 वर्षीय साहिल व 22 वर्षीय प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल रोहित व कार में सवार तीन अन्य युवकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना के बाद डहीना चौकी पुलिस पहले मौके पर पहुंची और फिर अस्पताल पहुंचकर तीनों के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

इकलौता बेटा था प्रशांत प्रशांत अपने परिवार का इकलौता बेटा था। वह क्लर्क की कोचिंग ले रहा था। जबकि साहिल सीजेएल की तैयारी कर रहा था। उसका हरियाणा पुलिस में भी चयन हो गया था, लेकिन किन्ही कारण से नौकरी में आइ रुकावट के बाद उसने कोर्ट में मामला दायर किया हुआ था। साहिल व रोहित दोनों सगे भाई है, जबकि एक बहन है। वहीं ओमप्रकाश के दो बेटे व एक बेटी है। एक बेटा हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है। सभी संयुक्त परिवार में रहते थे।

डिवाइडर न होने से पहले भी हो चुके हादसे दरअसल, महेंद्रगढ़ तक करीब 48 किलोमीटर लंबे इस स्टेट हाईवे का रेवाड़ी शहर से गांव सहारनवास तक पांच किलोमीटर की सड़क को छोड़कर बाकी हिस्सा टू लेन है। सड़क के बीच में डिवाइडर तक नहीं है। जिसकी वजह से इस हाईवे पर अक्सर आमने-सामने की टक्कर की वजह से हादसे होते रहे हैं। चार जून 2019 को रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ रोड पर नांगलमूंदी गांव के पास ही एक ब्रेजा गाड़ी और स्विफ्ट कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई थी।