रेवाड़ी में तेज रफ्तार कार का कहर, टक्कर के बाद 100 मीटर तक घसीटा... हादसे में चाचा समेत दो भाइयों की मौत
रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ रोड पर नांगलमूंदी के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें चाचा समेत दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव बुडोली के ओमप्रकाश अपने भतीजों के साथ रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 100 मीटर तक घसीटी गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जनपद में रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ रोड पर नांगलमूंदी के समीप एक तेज रफ्तार कार की बाइक के साथ भीषण टक्कर हो गई। हादसे में चाचा सहित दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, गांव बुडोली के रहने वाले ओमप्रकाश अपने भतीजे साहिल, प्रशांत व रोहित के साथ बाइक पर सवार होकर नांगल मूंदी के रेलवे स्टेशन जा रहे थे। मूंदी गांव के समीप महेंद्रगढ़ की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सौ मीटर तक बाइक को घसीट कर ले गई।
वहीं, हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर सभी घायलों को अस्पताल के लिए रेवाड़ी के प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ओमप्रकाश, साहिल व प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल रोहित का उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
यह भी पढ़ें- रेवाड़ी में बिजली के खंभे से टकराई बच्चों से भरी स्कूल बस, मची चीख-पुकार
सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस तीनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मरने वाले महेंद्रगढ़ जिला के गांव सतनाली में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रोहित अपने ताऊ ओमप्रकाश, साहित व प्रशांत को मूंदी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहा था। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।