रेवाड़ी में तेज रफ्तार कार का कहर, टक्कर के बाद 100 मीटर तक घसीटा... हादसे में चाचा समेत दो भाइयों की मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जनपद में रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ रोड पर नांगलमूंदी के समीप एक तेज रफ्तार कार की बाइक के साथ भीषण टक्कर हो गई। हादसे में चाचा सहित दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गांव बुडोली के रहने वाले ओमप्रकाश अपने भतीजे साहिल, प्रशांत व रोहित के साथ बाइक पर सवार होकर नांगल मूंदी के रेलवे स्टेशन जा रहे थे। मूंदी गांव के समीप महेंद्रगढ़ की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सौ मीटर तक बाइक को घसीट कर ले गई।