    रेवाड़ी में बिजली के खंभे से टकराई बच्चों से भरी स्कूल बस, मची चीख-पुकार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    रेवाड़ी के धारूहेड़ा में बास रोड पर बच्चों से भरी एक स्कूल बस बिजली के खंभे से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। बस चालक का नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बस से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में धारूहेड़ा के बास रोड पर शुक्रवार को बच्चों से भरी एक स्कूल बस रोड किनारे खड़े एक बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

    जानकारी के अनुसार, कस्बा में स्थित एक प्राइवेट स्कूल की बस सुबह करीब चालीस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बास रोड पर चालक का नियंत्रण बिगड गया, जिससे बस रोड किनारे खड़े बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे के बाद बच्चों की चीख-पुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बच्चों को बस से सकुशल बाहर निकाला।

    सूचना के बाद पुलिस व स्कूल प्रबंधक भी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे बड़ा हादस टल गया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से दूसरी बस भेजकर बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया।