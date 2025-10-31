रेवाड़ी में बिजली के खंभे से टकराई बच्चों से भरी स्कूल बस, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में धारूहेड़ा के बास रोड पर शुक्रवार को बच्चों से भरी एक स्कूल बस रोड किनारे खड़े एक बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

जानकारी के अनुसार, कस्बा में स्थित एक प्राइवेट स्कूल की बस सुबह करीब चालीस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बास रोड पर चालक का नियंत्रण बिगड गया, जिससे बस रोड किनारे खड़े बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे के बाद बच्चों की चीख-पुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बच्चों को बस से सकुशल बाहर निकाला।