इंडिगो की फ्लाइट रद होने से रेलवे ने इस रूट पर शुरू की चार स्पेशल ट्रेनें, लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। इंडिगो की हवाई सेवाओं के रद होने से यात्रियों को हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली-गुजराज और मुंबई तक चार स्पेशल ट्रेनें और शुरू की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने अनुसार, गाड़ी संख्या 09497, साबरमती-दिल्ली त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सोमवार से आरंभ हुई। यह ट्रेन मंगलवार को साबरमती से रात 10 बजकर 55 मिनट पर रवाना होकर अगले दिन जयपुर स्टेशन पर सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर पहुंचेगी। 10 मिनट बाद रवाना होकर दोपहर बाद तीन बजकर 15 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी।

इसी प्रकार 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 व 29 दिसंबर को इसी समय अनुसार संचालित होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09498, दिल्ली-साबरमती त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सोमवार व 10 दिसंबर को दिल्ली से रात नौ बजे रवाना होकर अगले दिन रात को डेढ़ बजे जयपुर स्टेशन पहुंचेगी।

इसी प्रकार नौ, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 व 30 दिसंबर को जयपुर स्टेशन पर डेढ़ बजे आएगी। एक बजकर 40 मिनट पर चलकर अगले दिन दोपहर बाद 12 बजकर 20 मिनट पर साबरमती पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 09497 रेवाड़ी जंक्शन पर दोपहर बाद 12 बजकर 55 मिनट पर आगमन के बाद एक बजे रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 09498 रेवाड़ी जंक्शन पर रात 10 बजकर 53 मिनट पर पहुंचेगी। पांच मिनट बाद गुरुग्राम होते हुए दिल्ली पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09001 मुंबई सेट्रल-भिवानी द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी सोमवार से आरंभ हुई। इसमें मंगलवार के साथ 12, 16, 19, 23, 26 व 30 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल से प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सुबह साढ़े 10 बजे रवाना होकर अगले दिन जयपुर स्टेशन पर सुबह सात बजकर 20 मिनट पर आगमन व साढ़े सात बजे चलकर एक बजे भिवानी पहुंचेगी।