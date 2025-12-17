दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मिली लाश से फैली सनसनी, चेहरे और गर्दन पर मिले चोट के निशान
रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मालपुरा के पास हीरो चौक पर बुधवार सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान रवि (30) के रूप में हुई है, जो मालपुरा की ढ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा (रेवाड़ी) रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मालपुरा स्थित हीरो चौक के पास सर्विस लाइन पर बुधवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ है। चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान मिले, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब आठ बजे स्थानीय लोगों ने सर्विस लाइन पर एक युवक शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सेक्टर-6 थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। उसकी पहचान मालपुरा की ढाणी निवासी रवि (30) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि उन्हें सुबह के समय घटना की जानकारी मिली।
सेक्टर-6 थाना प्रभारी सचिन कुंडू ने बताया कि युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
