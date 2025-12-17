दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मिली लाश से फैली सनसनी, चेहरे और गर्दन पर मिले चोट के निशान

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा (रेवाड़ी) रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मालपुरा स्थित हीरो चौक के पास सर्विस लाइन पर बुधवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ है। चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान मिले, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

