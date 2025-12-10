रेवाड़ी-बावल बस स्टैंड पर होर्डिंग लगाने के लिए 27 लाख रुपये का टेंडर जारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के रेवाड़ी व बावल के स्टैंड पर लगाए जाने वाले होर्डिंग के लिए राेडवेज की ओर से टेंडर कर दिए है। तीन वर्ष के लिए छोड़े गए टेंडर की राशि 27 लाख रुपये है। एक जनवरी से कार्य शुरू करने वाली दिल्ली की एजेंसी को वर्कआर्डर जारी कर दिया गया है।

बता दें कि जिले में रेवाड़ी व बावल बस स्टैंड पर प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले होर्डिंग के लिए दिया गया टेंडर पिछले वर्ष दिसंबर माह में खत्म हो गया था। रोडवेज की ओर से इसके बाद नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित बावल का बस स्टैंड पर कई होर्डिंग साइट बनाई गई है। इस बीच रेवाड़ी व खासतौर पर बावल के बस स्टैंड पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जाने शुरू हो गए थे। स्थानीय लोगों की ओर से रोडवेज को भी इसकी शिकायत की गई थी। करीब एक वर्ष चले अवैध होर्डिंग के खेल में कुछ लोगों की ओर से अवैध वसूली करने की बात भी कहीं जाने लगी थी। हालांकि, रोडवेज प्रशासन की ओर से इस तरह की बातों को नकार दिया गया था।