रेवाड़ी-बावल बस स्टैंड पर होर्डिंग लगाने के लिए 27 लाख रुपये का टेंडर जारी
रेवाड़ी और बावल बस स्टैंड पर होर्डिंग लगाने के लिए 27 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है। दिल्ली की एक एजेंसी को तीन साल के लिए यह टेंडर दिया गया है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के रेवाड़ी व बावल के स्टैंड पर लगाए जाने वाले होर्डिंग के लिए राेडवेज की ओर से टेंडर कर दिए है। तीन वर्ष के लिए छोड़े गए टेंडर की राशि 27 लाख रुपये है। एक जनवरी से कार्य शुरू करने वाली दिल्ली की एजेंसी को वर्कआर्डर जारी कर दिया गया है।
बता दें कि जिले में रेवाड़ी व बावल बस स्टैंड पर प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले होर्डिंग के लिए दिया गया टेंडर पिछले वर्ष दिसंबर माह में खत्म हो गया था। रोडवेज की ओर से इसके बाद नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित बावल का बस स्टैंड पर कई होर्डिंग साइट बनाई गई है। इस बीच रेवाड़ी व खासतौर पर बावल के बस स्टैंड पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जाने शुरू हो गए थे। स्थानीय लोगों की ओर से रोडवेज को भी इसकी शिकायत की गई थी। करीब एक वर्ष चले अवैध होर्डिंग के खेल में कुछ लोगों की ओर से अवैध वसूली करने की बात भी कहीं जाने लगी थी। हालांकि, रोडवेज प्रशासन की ओर से इस तरह की बातों को नकार दिया गया था।
बरहाल, अब टेंडर होने के बाद न केवल रोडवेज को राजस्व का लाभ होगा बल्कि अवैध रूप आड़े-तिरछे लगाए जाने वाले होर्डिंग से राहत मिल सकेगी।
इस बार ऑनलाइन जारी हुआ टेंडर
बस स्टैंड पर लगाने जाने वाले होर्डिंग के टेंडर इस बार उच्च अधिकारियों के स्तर पर पंचकूला से जारी किए गए है। टेंडर लेने के लिए पांच एजेंसियों ने आवेदन किया था, लेकिन टेंडर द्वारका की एजेंसी के नाम छोडा गया है। इससे पूर्व यह प्रक्रिया जिला स्तर ही पूरी की जाती थी, जिसमें भाई-भतीजावाद होने की अंदेशा बना रहता था।
रोडवेज की ओर से रेवाड़ी व बावल बस स्टैंड पर लगाए जाने वाले होर्डिंग के लिए टेंडर हो चुके है। वर्कऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। एक जनवरी से एजेंसी अपना कार्य शुरू कर देंगी। हमारे किसी भी बस स्टैंड पर किसी तरह का अवैध होर्डिंग नहीं लगाया जाता है। - निरंजन सिंह, महाप्रबंधक, रोडवेज रेवाड़ी
