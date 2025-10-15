रेवाड़ी में गैंगवॉर: पपला-जीता गैंग के बदमाशों ने तोड़े एक-दूसरे के हाथ-पैर, एक तो बेल पाकर जा रहा था घर
रेवाड़ी में पपला और जीता गैंग के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें बदमाशों ने एक-दूसरे के हाथ-पैर तोड़ दिए। जमानत पर छूटकर घर जा रहे एक बदमाश पर विरोधी गुट ने हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बुधवार को दिनदहाड़े शहर में पपला गुर्जर और जीता गुर्जर गैंग से जुड़े बदमाशों के बीच गैंगवाॅर हो गई। पपला गैंग ने 22 दिन पहले जेल से छूटे बदमाश मनु सैनी पर नई बस्ती में बीच सड़क राड व लाठी-डंडों से हमला कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। आधे घंटे के भीतर पलटवार करते हुए मनु सैनी के साथियों ने उसी तर्ज पर चमन नाम के युवक के दोनों पैर व एक हाथ तोड़ दिया। चमन पपला गैंग के आकाश यादव का साथी है। दोनों घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए ट्रामा सेंटर में पुलिसबल तैनात किया गया है।
हत्या, दुष्कर्म, लूट जैसे संगीन मामले दर्ज
दरअसल, शहर के मोहल्ला सराय बलभद्र के रहने वाले मनु सैनी पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें हत्या, दुष्कर्म, लूट जैसे संगीन मामले हैं।
23 सितंबर को ही वह जमानत मिलने पर जेल से छूटकर बाहर आया था। बुधवार दोपहर को वह बाइक से मोहल्ला नई बस्ती में अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गया था।
इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे पपला गर्जर गैंग से जुड़े बदमाश आकाश के साथियों ने लाठी-डंडे और राॅड से उस पर हमला कर दिया। उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर व सिर में चोट आई है। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।
पलटवार कर उसी तर्ज पर तोड़े पैर व हाथ
मनु सैनी पर हुए हमला के बाद उसके भाई व अन्य लोगों ने आधे घंटे बाद ही बदमाश आकाश यादव के साथी आदर्श नगर के रहने वाले चमन को पटौदी रोड पर आईटीआई के पास दबोच लिया। आरोपितों ने चमन पर उसी तर्ज पर लाठी-डंडों व राॅड से हमला किया, जिस प्रकार मनु सैनी पर हुआ था। चमन के भी दोनों पैर और एक हाथ में फ्रैक्चर है।
कुछ दिन पहले हुई थी हाथापाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बदमाश मनु सैनी के भाई की कुछ दिन पहले बदमाश आकाश यादव के किसी साथी के साथ कहासुनी हो गई थी। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। उसके बाद से ही दोनों तरफ से तकरार बढ़ी हुई थी। पहले मौका मिलते ही बदमाश आकाश के साथियों ने मनु सैनी और उसके बाद मनु सैनी के भाई व अन्य लोगों ने चमन पर हमला कर दिया।
