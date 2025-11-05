रेवाड़ी: किसान के नाम पर ठग ने लिया 27 लाख का फर्जी KCC लोन, बैंक से आया एक करोड़ का नोटिस; धोखाधड़ी की FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। गांव ततारपुर इस्तमुरार के रहने वाले एक किसान के साथ अजीब तरीके की धोखाधड़ी हो गई। किसी ने उसके नाम पर बैंक से 27 लाख का लोन ले लिया और उसे पता भी नहीं चला। अब बैंक की तरफ से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकवरी का नोटिस आया तो उसे पता चला। अब पुलिस पूरे मामले की एफआईआर दर्जकर जांच कर रही है।

नोटिस मिलने के बाद वह बैंक में पहुंचा लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। किसान ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि न तो उसका उक्त बैंक में खाता है और न ही उसने कभी लोन लिया। तमाम दस्तावेज के साथ उसने सेक्टर-छह थाना में शिकायत देकर अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।

ततारपुर इस्टमुरार के किसान महिपाल ने बताया उसका धारूहेड़ा कस्बा में स्थित कैनरा बैंक में कोई खाता नहीं है। इतना ही नहीं उसने इस बैंक से किसी प्रकार का लोन भी कभी नहीं लिया, फिर भी उसके नाम पर इतनी मोटी रकम की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।

महिपाल ने बताया कि उसके नाम से करीब आठ साल पहले 27 लाख का केसीसी के नाम पर लोन लिया गया है। कई वर्षों से किस्त नहीं भरने के चलते लोन की राशि बढ़कर एक करोड़ 40 हजार हो गई। उसके पास रिकवरी के लिए बैंक के द्वारा कोर्ट से नोटिस भेजा गया तो उसे लोन का पता चला।