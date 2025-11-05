Language
    रेवाड़ी: किसान के नाम पर ठग ने लिया 27 लाख का फर्जी KCC लोन, बैंक से आया एक करोड़ का नोटिस; धोखाधड़ी की FIR दर्ज

    By Satyendra Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक किसान के नाम पर 27 लाख रुपये का फर्जी केसीसी लोन लेने का मामला सामने आया है। किसान को बैंक से एक करोड़ का नोटिस मिलने पर धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठग ने किसान के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोन लिया था।

    जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। गांव ततारपुर इस्तमुरार के रहने वाले एक किसान के साथ अजीब तरीके की धोखाधड़ी हो गई। किसी ने उसके नाम पर बैंक से 27 लाख का लोन ले लिया और उसे पता भी नहीं चला। अब बैंक की तरफ से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकवरी का नोटिस आया तो उसे पता चला। अब पुलिस पूरे मामले की एफआईआर दर्जकर जांच कर रही है।

    नोटिस मिलने के बाद वह बैंक में पहुंचा लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। किसान ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि न तो उसका उक्त बैंक में खाता है और न ही उसने कभी लोन लिया। तमाम दस्तावेज के साथ उसने सेक्टर-छह थाना में शिकायत देकर अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।

    ततारपुर इस्टमुरार के किसान महिपाल ने बताया उसका धारूहेड़ा कस्बा में स्थित कैनरा बैंक में कोई खाता नहीं है। इतना ही नहीं उसने इस बैंक से किसी प्रकार का लोन भी कभी नहीं लिया, फिर भी उसके नाम पर इतनी मोटी रकम की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।

    महिपाल ने बताया कि उसके नाम से करीब आठ साल पहले 27 लाख का केसीसी के नाम पर लोन लिया गया है। कई वर्षों से किस्त नहीं भरने के चलते लोन की राशि बढ़कर एक करोड़ 40 हजार हो गई। उसके पास रिकवरी के लिए बैंक के द्वारा कोर्ट से नोटिस भेजा गया तो उसे लोन का पता चला।

    उसने बैंक कर्मियों से बात की तो पता चला कि लोन उसके ही नाम पर है, लेकिन हैरानी यह है कि उसने न तो कभी लोन लिया और न ही किसी को अपनी जमीन के दस्तावेज दिए। उसके बाद भी कैसे लोन हो गया इससे परेशान होकर उसने उपायुक्त को शिकायत दी, लेकिन वहां भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने सेक्टर छह थाने में शिकायत दी।

    पुलिस ने मांगे बैंक से सारे दस्तावेज

    मामले की प्रारंभिक जांच में पुलिस को महिपाल के साथ धोखाधड़ी होने का पता चलने पर मामला दर्ज कर लिया है। बैंक से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि लोन किस प्रक्रिया से हुआ और उसमें किसान का नाम कैसे जुड़ा। फिलहाल धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

    -सचिन, थाना प्रभारी, सेक्टर छह धारूहेड़ा।

