रेवाड़ी: 12 महीने में ही उखड़ने लगी दो करोड़ की लागत से बनी कंक्रीट की सड़क, घटिया निर्माण से ग्रामीणों में गुस्सा
रेवाड़ी में दो करोड़ की लागत से बनी कंक्रीट की सड़क 12 महीनों में ही उखड़ने लगी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। उन्होंने प्रशासन से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, जागरण, (धारूहेड़ा)। धारूहेड़ा-भटसाना मार्ग पर करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बनी कंक्रीट की सड़क महज 12 माह में ही टूटने लगी है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और रोड़ियां निकलने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही महीनों बाद से ही उसकी सतह खराब होने लगी थी, लेकिन अब स्थिति और भी खराब हो गई है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि निइस सड़क की तुरंत मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन में परेशानी न हो।र्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, जिससे सड़क इतनी जल्दी खराब हो गई। उन्होंने मांग की है कि यह सड़क आसपास के कई गांवों को जोड़ती है और प्रतिदिन सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं, ऐसे में इसकी खराब हालत से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। रोड़ियां निकलने के चलते इस रोड पर कई हादसे भी हो चुके है।
सड़क पर जगह-जगह रोड़िया निकल रही हैं। कई जगह से सड़क टूट भी चुकी है इसको लेकर नगर पालिका में एक साल के दौरान तीन बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
मनीष सैनी, पार्षद वार्ड 16
