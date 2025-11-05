रेवाड़ी: 12 महीने में ही उखड़ने लगी दो करोड़ की लागत से बनी कंक्रीट की सड़क, घटिया निर्माण से ग्रामीणों में गुस्सा

संवाद सहयोगी, जागरण, (धारूहेड़ा)। धारूहेड़ा-भटसाना मार्ग पर करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बनी कंक्रीट की सड़क महज 12 माह में ही टूटने लगी है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और रोड़ियां निकलने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही महीनों बाद से ही उसकी सतह खराब होने लगी थी, लेकिन अब स्थिति और भी खराब हो गई है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि निइस सड़क की तुरंत मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन में परेशानी न हो।र्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, जिससे सड़क इतनी जल्दी खराब हो गई। उन्होंने मांग की है कि यह सड़क आसपास के कई गांवों को जोड़ती है और प्रतिदिन सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं, ऐसे में इसकी खराब हालत से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। रोड़ियां निकलने के चलते इस रोड पर कई हादसे भी हो चुके है।