रेवाड़ी: आत्महत्या करने वाले दंपती की अंतिम इच्छा की गई पूरी, एक ही चिता पर किया गया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। संतोष काॅलोनी में किराये के कमरे में रहने वाले दंपती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद स्वजन ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए दोनों का एक ही अर्थी और एक ही चिता पर रविवार को अंतिम संस्कार किया। मरने से पहले दोनों ने एक पत्र में लिखा था, '...हम दोनों को एक ही अर्थी पर साथ लिटा देना...।' फिलहाल, इस भयावह कदम को उठाने का कारण पता नहीं चल सका है।

इससे पहले धारूहेड़ा थाना पुलिस ने सामान्य कार्रवाई करते हुए दोनों के शव को स्वजन को सौंपा था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि, पुलिस पूछताछ में शादी के पांच साल बाद भी बच्चा नहीं होने के कारण दोनों के परेशान होने की बात जरूर सामने आई है।