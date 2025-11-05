DU छात्रा ने रेवाड़ी होटल में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा, 'नौकरी की चिंता, मम्मी-पापा माफ करना'

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने शहर थाने के सामने स्थित एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली थी। आत्महत्या से पहले उसने डायरी में सुसाइड नोट लिखा, जिसमें लिखा था, "मम्मी-पापा, मुझे माफ कर देना। मुझे चिंता थी कि आगे नौकरी मिलेगी या नहीं।" सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम होटल पहुंची।

पुलिस ने छात्रा के शव और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दरअसल, राजस्थान के झुंझुनू जिले के रायपुर जाटान गांव की रहने वाली 20 वर्षीय निकिता दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी।

वह दिल्ली में रहती थी, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। वह सोमवार दोपहर करीब तीन बजे शहर थाने के सामने स्थित एक होटल में रुकी थी। उसे मंगलवार सुबह 11 बजे चेक आउट करना था। होटल के कर्मचारियों ने उसे बाहर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुँची और दरवाज़ा तोड़ा, तो निकिता पंखे के हुक से लटकी हुई मिली।

उसने कुर्सी पर चढ़कर फंदा लगाया था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर सिविल अस्पताल पहुँचाया। उन्हें कमरे में बिस्तर पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें महिला ने अपने माता-पिता को संबोधित करते हुए लिखा था, "मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने भविष्य के बारे में फैसला नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ। मैं इस बारे में काफी समय से सोच रही थी।

मैंने रेवाड़ी में एक होटल चुना है।" पुलिस ने महिला के परिवार को सूचित कर दिया है और जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने होटल के सीसीटीवी कैमरों की भी जाँच की, जिसमें निकिता दोपहर लगभग 3 बजे अकेले होटल में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि वह ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी और कोई भी उससे मिलने नहीं आया।