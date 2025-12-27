Language
    50 लाख के बिल पास करने के बदले 10% कमीशन की मांग, ACB ने BDPO को 35,000 रुपये के साथ रंगे हाथों पकड़ा

    By Satyendra Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:19 PM (IST)

    नूंह एसीबी टीम ने रेवाड़ी के बीडीपीओ सौरभ उपाध्याय को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने विकास कार्यों के 50 लाख रुपये के ...और पढ़ें

    नूंह एसीबी टीम ने रेवाड़ी के बीडीपीओ सौरभ उपाध्याय को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शुक्रवार को नूंह एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने रेवाड़ी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिस पर छापा मारा और ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (BDPO) सौरभ उपाध्याय को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। BDPO ने विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपये के बिल पास करने के बदले ब्लॉक समिति चेयरपर्सन के पति रविंदर खोला से 10% कमीशन की मांग की थी।

    ACB टीम ने खोला की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। BDPO को गिरफ्तार करने के बाद जब ACB टीम जाने वाली थी, तो मेन गेट पर एक सफेद फॉर्च्यूनर कार खड़ी करके उनके निकलने का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। यह कार सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष की थी। जब ACB टीम ने कार्रवाई की धमकी दी, तो कार को गेट से हटा दिया गया।

    इससे पहले, रविंदर खोला ने ACB को बताया था कि रेवाड़ी ब्लॉक समिति में 50 लाख रुपये से ज़्यादा के विकास कार्यों के बिल पेंडिंग हैं। उनकी पत्नी ममता यादव ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन हैं। BDPO सौरभ उपाध्याय 10 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे। इसके बाद, ACB टीम ने BDPO को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

    शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे रविंदर खोला रिश्वत की पहली किस्त, 35,000 रुपये देने के लिए गढ़ी बोलनी रोड पर BDPO के ऑफिस पहुंचे। जैसे ही रविंदर खोला ने रिश्वत के पैसे दिए, नूंह ACB इंचार्ज जाकिर हुसैन के नेतृत्व वाली टीम, जिसने पहले ही जाल बिछा रखा था, ने ऑफिस पर छापा मारा और BDPO को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। BDPO की गिरफ्तारी से ऑफिस में हड़कंप मच गया। कई गांव के सरपंच ऑफिस में जमा हो गए।

    ऑपरेशन के बाद, जब ACB टीम BDPO को सरकारी बोलेरो गाड़ी में लेकर जाने वाली थी, तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। हालांकि, कुछ देर बाद मेन गेट पर खड़ी कार को हटा दिया गया और ACB टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में BDPO को लेकर चली गई। BDPO के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।