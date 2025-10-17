Language
    रेवाड़ी में ASI ने फांसी के फंदे पर लटककर दी जान, सुसाइड नोट में बताई आत्महत्या की वजह

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    रेवाड़ी में घरेलू कलह से परेशान होकर एएसआई मुकेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह रेवाड़ी पुलिस लाइन में तैनात थे और कुछ समय से पारिवारिक विवादों के कारण तनाव में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद में बृहस्पतिवार रात को हरियाणा पुलिस में तैनात एक एएसआई ने घरेलू कलह के कारण फंखे के हुक में फांसी का फंदा लगा कर जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी सहित तीन लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

    जानकारी के अनुसार, गांव जैनाबाद के रहने वाले करीब 40 वर्षीय कृष्ण कुमार हरियाणा पुलिस में गुरुग्राम में एएसआई के पद पर तैनात है। बृहस्पतिवार को वह अपने गांव आया हुआ था। देर शाम को अपने घर के एक कमरे में फंखे के हुक में फंदा लगा लिया। स्वजन ने उसे फंदे पर लटका देखा तो शोर मचाया। उसे बाद पुलिस को सूचना दी।

    सूचना के डहीना चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दिल्ली में पीजीटी अध्यापक के रूप में तैनात शिक्षिका पत्नी व ससुरालजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पत्नी सहित अन्य ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक एएसआई दो बच्चों का पिता था।

    डहीना चौकी इंचार्ज रजनीश ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर पत्नी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।