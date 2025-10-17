रेवाड़ी में ASI ने फांसी के फंदे पर लटककर दी जान, सुसाइड नोट में बताई आत्महत्या की वजह

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद में बृहस्पतिवार रात को हरियाणा पुलिस में तैनात एक एएसआई ने घरेलू कलह के कारण फंखे के हुक में फांसी का फंदा लगा कर जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी सहित तीन लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, गांव जैनाबाद के रहने वाले करीब 40 वर्षीय कृष्ण कुमार हरियाणा पुलिस में गुरुग्राम में एएसआई के पद पर तैनात है। बृहस्पतिवार को वह अपने गांव आया हुआ था। देर शाम को अपने घर के एक कमरे में फंखे के हुक में फंदा लगा लिया। स्वजन ने उसे फंदे पर लटका देखा तो शोर मचाया। उसे बाद पुलिस को सूचना दी।