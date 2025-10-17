बुलेट फूंककर रंगदारी मांगने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, अब रिमांड पर उगलेंगे सच
रेवाड़ी में व्यापारी के घर के बाहर खड़ी बाइकों को जलाकर रंगदारी मांगने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। शहर के मोहल्ला छीपटवाड़ा में रहने वाले चेतराम सैनी से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस को दोनों की तलाश थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड पर ले लिया है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के मोहल्ला छीपटवाड़ा में एक घर के बहार खड़ी दो बाइकों को आग लगाने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जगन गेट चौकी पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान शहर के रहने वाले रितेश व हितेश के रूप में हुई है।
बता दें कि पीड़ित चेतराम सैनी शहर के मोहल्ला छीपटवाड़ा में रहने वाले है और उन्होंने घर के पास ही अपना बिजनेस किया हुआ है। रोजाना की तरह 14 अक्टूबर को दोपहर के समय उनकी अपाचे और बुलेट बाइक घर के बाहर खड़ी थी। तभी दो बदमाश घर के पास पहुंचे। इस दौरान एक बदमाश ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लिया हुआ था, आरोपी ने घर के बाहर खड़ी बाइकों पर उसे डाल दिया। इसके बाद दूसरे आरोपित ने बाइक में आग लगा दी।
कॉल पर दी धमकी
सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपित बाइक फूंकने की वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चेतराम सैनी ने बताया कि इस वारदात के कुछ मिनट बाद ही उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर था। एक लाख नहीं दिए तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना।
शिकायत के बाद जगन गेट चौकी पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए पुलिस ने दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेशकर एक दिन के लिए रिमांड पर लिया है।
