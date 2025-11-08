रेवाड़ी में मिलावटी खाद का काला कारोबार, किसानों को डीएपी की ब्रांडेड पैकिंग में बेच रहे जैविक खाद

प्रीतम सिंह, रेवाड़ी। जिले में जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के नाम पर ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में मिलावटी खाद बेचने वाला का गिरोह सक्रिय है, जो बिना लाइसेंस के औसतन बीस से तीस लाख रुपये का अवैध कारोबार कर रहा है। ऐसा कब से चल रहा है, इससे कृषि विभाग भी बेखबर है। दो किसानों की शिकायत के बाद तीन दिन पूर्व कृषि विभाग की टीम की ओर से खाद के सैंपल लेकर जांच तो नकली खाद बेचने का पर्दाफाश ह़ुआ।

झांसा देकर डीएपी खाद बेच रहे जिले में एक लाख 20 हजार हेक्टेयर भूमि में 62 हजार किसान पंजीकृत किसान खेती करते है। करीब 10 हजार किसान ऐसे हैं, जो बिना पंजीयन के खेती करते हैं। ऐसे में किसानों को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास भी कम दाम पर मिलावटी खाद बेचने वाले गिरोह का सदस्य पहुंच सकता है।

बता दें कि सरसों व गेंहू की बिजाई से पूर्व किसानों डीएपी खाद की जरूरत होती है। सरसों की बिजाई हो चुकी है, लेकिन गेंहू की जा रही है। ऐसे में किसानों को डीएपी खाद के लिए चक्कर काटने पड रहे है।

लाइनों के झंझट व सस्ते के चक्कर में किसानों काला बाजारी करने एवं नकली खाद बेचने वालों की बातों में फंस रहे है। जिले में बिना अनुमति के संचालित करीब 10 दुकानें है, जो गांवों में किसानों को झांसा देकर डीएपी खाद बेच रहे हैं।

कट्टों में बेच रहे जैविक खाद तीन अक्टूबर को कृषि विभाग की कार्रवाई में सामने आया कि ब्रांडेड कंपनी के नाम से कट्टे छपवाकर उसमें जैविक या नकली खाद भरकर असली खाद के नाम पर किसानों को बेचा जा रहा है। किसानों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई थी।

इसके बाद अन्य किसान भी सामने आने लगे हैं। किसान न चाहकर भी नकली खाद को असली समझकर अपनी फसलों और खेतों पर धड़ल्ले से उपयोग कर चुके हैं। विभाग को इस बात की भी गहनता से जांच की जानी चाहिए कि नकली खाद तैयार कहां किया जा रहा है।