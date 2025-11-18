रैंप हटाने के आदेश से कॉलोनी में मची अफरा-तफरी, रेवाड़ी के इस इलाके में जल्द होगा एक्शन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में एडीसी राहुल मोदी ने शहर की दुर्गा कॉलोनी में घरों के आगे दो फुट से अधिक जमीन में बनाए गए रैंप को तोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद के अभियंता नरेश कुमार को एडीसी ने कहा कि इन रैंपों की जांच करवा कर सार्वजनिक भूमि से अवैध निर्माण को हटवाया जाए।

वह सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित हुए समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। आज रेवाड़ी शहर और आसपास के गांवों से आए अनेक नागरिकों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। स्थानीय दुर्गा कॉलोनी के रहने वाले रसबीर ने कहा कि गली नंबर तीन में सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण होने के कारण वाहन चालकों का आवागमन दूभर हो गया है। इस पर एडीसी ने एमई नरेश कुमार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव सुलखा के रहने वाले महेश चंद ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव के कालहरिया जोहड़ के समीप धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जहां श्रद्घालुओं का आना-जाना लगा रहता है।

कुछ ग्रामीणों ने यहां अपना ईंधन व कूड़ा-कर्कट डालकर अवैध कब्जे किए हुए हैं। जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाना जरुरी है। एडीसी राहुल मोदी ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एचपी बंसल को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।