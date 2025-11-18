Language
    रैंप हटाने के आदेश से कॉलोनी में मची अफरा-तफरी, रेवाड़ी के इस इलाके में जल्द होगा एक्शन

    By Gobind Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    रेवाड़ी में एडीसी राहुल मोदी ने दुर्गा कॉलोनी में घरों के आगे बने अवैध रैंपों को हटाने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में नागरिकों ने अतिक्रमण और प्रमाण-पत्र न देने जैसी शिकायतें दर्ज कराईं। एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए, ताकि सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाए जा सकें और नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो सके।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में एडीसी राहुल मोदी ने शहर की दुर्गा कॉलोनी में घरों के आगे दो फुट से अधिक जमीन में बनाए गए रैंप को तोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद के अभियंता नरेश कुमार को एडीसी ने कहा कि इन रैंपों की जांच करवा कर सार्वजनिक भूमि से अवैध निर्माण को हटवाया जाए।

    वह सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित हुए समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। आज रेवाड़ी शहर और आसपास के गांवों से आए अनेक नागरिकों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा।

    स्थानीय दुर्गा कॉलोनी के रहने वाले रसबीर ने कहा कि गली नंबर तीन में सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण होने के कारण वाहन चालकों का आवागमन दूभर हो गया है। इस पर एडीसी ने एमई नरेश कुमार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव सुलखा के रहने वाले महेश चंद ने अपनी शिकायत में बताया कि गांव के कालहरिया जोहड़ के समीप धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जहां श्रद्घालुओं का आना-जाना लगा रहता है।

    कुछ ग्रामीणों ने यहां अपना ईंधन व कूड़ा-कर्कट डालकर अवैध कब्जे किए हुए हैं। जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाना जरुरी है। एडीसी राहुल मोदी ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एचपी बंसल को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    गांव डोहकी के रहने वाले नैंसी ने बताया कि वह गांव करावड़ा मानकपुर के एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा थी। फीस जमा ना करवाने का बहाना बनाकर विद्यालय प्रबंधन उसकी दसवीं और बारहवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र नहीं दे रहा है। जब कि उसकी फीस दे दी गई थी।

    एडीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक विनोद कुमार को इस मामले में छात्रा की मदद करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में मौके पर ही अधिकारियों को जन शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

    इस अवसर पर नगराधीश जितेंद्र कुमार, डीएसपी पवन कुमार, डीडीपीओ एचपी बंसल, जनस्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ इंद्रजीत सिंह, डीटीपी ऑफिस से अनिल कुमार, एडीओ अंकित यादव, क्रिड के प्रोगामर नीरज, शिकायत शाखा के अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे।