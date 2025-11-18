गुजरात एटीएस से मिला इनपुट, हरियाणा पुलिस ने भी शुरू की जांच...आतंक का यह कनेक्शन भी मिला

जागरण संवाददाता, शामली। पिछले दिनों गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक शामली के झिंझाना निवासी आजाद पुत्र सुलेमान है, जिसने डेढ़ साल तक हरियाणा में अपने पिता-भाई के साथ बालगढ़ और राई में राजमिस्त्री का कार्य किया था। गुजरात एटीएस की ओर से मिले इनपुट के आधार पर हरियाणा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। नौ नवंबर को एटीएस गुजरात की टीम ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह तक तीनों से पूछताछ चली। ऐसे में तीनों ही लोगों का पाकिस्तान में आतंक कनेक्शन मिला है। टीम ने उक्त तीनों लोगों से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

झिंझाना के आजाद के मोबाइल फोन से मिले 25 मोबाइल नंबर की जांच यूपी एटीएस के अलावा स्थानीय खुफिया विभाग भी कर रही है। इनमें पांच लोग ऐसे शामिल हैं, जो कोलकाता जमात में आजाद के साथ गए थे। अब इस पूरी घटना में नया मोड़ सामने आया है। आजाद ने गुजरात एटीएस की पूछताछ में बताया कि उसने डेढ़ सालों तक हरियाणा के बालगढ़ में भी राजमिस्त्री का कार्य किया। ऐसे में गुजरात एटीएस की ओर से मिले इनपुट के आधार पर अब हरियाणा पुलिस ने भी प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।