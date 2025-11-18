Language
    गुजरात एटीएस से मिला इनपुट, हरियाणा पुलिस ने भी शुरू की जांच...आतंक का यह कनेक्शन भी मिला

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार शामली के झिंझाना निवासी आजाद के आतंकी कनेक्शन के चलते हरियाणा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आजाद ने डेढ़ साल तक अपने पिता और भाई के साथ हरियाणा के राई और बालगढ़ में राजमिस्त्री का काम किया था। पुलिस आजाद के ISI कनेक्शन और हरियाणा में उसके संपर्कों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, शामली। पिछले दिनों गुजरात एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक शामली के झिंझाना निवासी आजाद पुत्र सुलेमान है, जिसने डेढ़ साल तक हरियाणा में अपने पिता-भाई के साथ बालगढ़ और राई में राजमिस्त्री का कार्य किया था। गुजरात एटीएस की ओर से मिले इनपुट के आधार पर हरियाणा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। नौ नवंबर को एटीएस गुजरात की टीम ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह तक तीनों से पूछताछ चली। ऐसे में तीनों ही लोगों का पाकिस्तान में आतंक कनेक्शन मिला है। टीम ने उक्त तीनों लोगों से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

    झिंझाना के आजाद के मोबाइल फोन से मिले 25 मोबाइल नंबर की जांच यूपी एटीएस के अलावा स्थानीय खुफिया विभाग भी कर रही है। इनमें पांच लोग ऐसे शामिल हैं, जो कोलकाता जमात में आजाद के साथ गए थे। अब इस पूरी घटना में नया मोड़ सामने आया है। आजाद ने गुजरात एटीएस की पूछताछ में बताया कि उसने डेढ़ सालों तक हरियाणा के बालगढ़ में भी राजमिस्त्री का कार्य किया। ऐसे में गुजरात एटीएस की ओर से मिले इनपुट के आधार पर अब हरियाणा पुलिस ने भी प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।

    रविवार में भी फोन आने की चर्चा, पिता का इन्कार
    चर्चा है कि रविवार रात भी आजाद ने अपने पिता सुलेमान के फोन पर एटीएस के अधिकारियों के फोन से काल किया और बुलाने की बात कही। हालांकि आजाद के पिता सुलेमान ने बताया कि शनिवार रात अंतिम बार आजाद की बात उसके भाई शहजाद से हुई थी। इसके बाद एक बार काल करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। स्पष्ट किया कि रविवार में उनकी कोई बातचीत नहीं हुई।