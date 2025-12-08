Language
    चमन हत्याकांड: फरार आरोपियों पर पुलिस ने घोषित किया इनाम, अपहरण के बाद की थी हत्या

    By Satyendra Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    रेवाड़ी में दो महीने पहले चमन की हत्या के मामले में फरार चार आरोपियों पर पुलिस ने पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आपसी रंजिश के चलते हुए इ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में करीब दो माह पहले आपसी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच हुए खून खराबे में चमन नाम के युवक की अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में नामजद चार फरार आरोपियों के विरुद्ध जिला पुलिस ने पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

    इस हत्याकांड में नामजद एक आरोपी शिवम को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी नामजद आरोपियों की तलाश में शहर थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापामारी कर रही है।

    जिला पुलिस ने जिन चार नामजद आरोपियों पर पांच-पांच हजार का इनाम घोषित किया है, उनमें गांव गोकलगढ़ का रहने वाला अनुज उर्फ डॉक्टर, हर्ष उर्फ तोतला, तरुण उर्फ तन्नू व शहर के मोहल्ला सराय बलभद्र का रहने वाला यश उर्फ मन्नू सैनी शामिल है।

    अपहरण के बाद कर दी थी हत्या

    दरअसल, 16 अक्टूबर की सुबह बदमाश मन्नू सैनी पर विरोधी गुट के सदस्यों ने हमला कर दिया था। इस हमले का बदला लेने के लिए उसके कुछ समय बाद ही शिवम और उसके साथियों ने मोहल्ला आदर्श नगर के रहने वाले चमन का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला किया। तीन दिनों तक उसका अस्पताल में उपचार चला। उसके बाद चमन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

    इस मामले में पुलिस ने चमन के परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिवम सहित अन्य के विरुद्ध हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार करने में तो सफलता हासिल कर ली, लेकिन बाकी चार नामजद आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

    गोकल गेट चौकी प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम रखा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

     