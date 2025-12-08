चमन हत्याकांड: फरार आरोपियों पर पुलिस ने घोषित किया इनाम, अपहरण के बाद की थी हत्या

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में करीब दो माह पहले आपसी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच हुए खून खराबे में चमन नाम के युवक की अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में नामजद चार फरार आरोपियों के विरुद्ध जिला पुलिस ने पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

इस हत्याकांड में नामजद एक आरोपी शिवम को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी नामजद आरोपियों की तलाश में शहर थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापामारी कर रही है। जिला पुलिस ने जिन चार नामजद आरोपियों पर पांच-पांच हजार का इनाम घोषित किया है, उनमें गांव गोकलगढ़ का रहने वाला अनुज उर्फ डॉक्टर, हर्ष उर्फ तोतला, तरुण उर्फ तन्नू व शहर के मोहल्ला सराय बलभद्र का रहने वाला यश उर्फ मन्नू सैनी शामिल है।

अपहरण के बाद कर दी थी हत्या दरअसल, 16 अक्टूबर की सुबह बदमाश मन्नू सैनी पर विरोधी गुट के सदस्यों ने हमला कर दिया था। इस हमले का बदला लेने के लिए उसके कुछ समय बाद ही शिवम और उसके साथियों ने मोहल्ला आदर्श नगर के रहने वाले चमन का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला किया। तीन दिनों तक उसका अस्पताल में उपचार चला। उसके बाद चमन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।