एक सॉफ्टवेयर अपडेट से 1.31 लाख परिवार परेशान, एक के बजाय तीन-तीन बार लगाना पड़ रहा है फिंगरप्रिंट
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पीओएस मशीनों में सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है। अब उन्हें तीन बार फिंगरप्रिंट लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय अधिक लग रहा है। मशीनों की धीमी गति के कारण समस्या और भी बढ़ गई है। विभाग का कहना है कि जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से बेशक लाभार्थियों के हित को देखते हुए पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों में साॅफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन यह सुविधा अब डिपो होल्डराें के साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए परेशानी बनी हुई है।
साॅफ्टवेयर अपडेट होने से राशन कार्ड धारकों को पीओएस मशीनों में राशन के लिए तीन-तीन बार फिंगरप्रिंट लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मशीन गेहूं, तेल व चीनी के लिए राशन कार्ड धारकों को अलग-अलग बायोमीट्रिक करनी पड़ रही है। जिससे पहले के मुकाबले तीन गुना तक समय लग रहा है।
पहले एक राशन कार्ड धारक की बायोमीट्रिक में पांच मिनट का समय लगता था, लेकिन अब 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। कई राशन कार्ड धारकों के फिंगर मिसमैच होने के चलते यह समय और भी बढ़ जाता है। वहीं, पीओएस मशीनें 2जी होने के कारण धीमी गति के चलते परेशानी और भी अधिक हो रही है।
जिले में 253 डिपो के माध्यम से 1.31 लाख बीपीएल व एएवाई परिवारों को हर माह राशन वितरित किया जाता है। इन कार्ड धारकों को खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से 253 डिपो के माध्यम से हर माह गेहूं, चीनी व सरसों का तेल वितरित किया जाता है। जहां बीपीएल कार्ड पर पांच किलोग्राम गेहूं(प्रति व्यक्ति), एक किलोग्राम चीनी तथा दो किलोग्राम सरसों का तेल वितरित किया जाता है।
इसी प्रकार एएवाई कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं, एक किलोग्राम चीनी तथा दो किलोग्राम सरसों का तेल वितरित किया जाता है। वहीं सर्दी के सीजन में बीपीएल कार्ड धारकों को तीन किलोग्राम व दो किलोग्राम गेहूं(प्रति व्यक्ति) वितरित किया जाता है। एएवाई कार्ड पर 24 किलोग्राम बाजारा व 11 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जाता है।
राशन कार्ड धारकों के लिए यह अच्छी सुविधा की गई है। वह डिपो होल्डर से राशन में जो सामान लेंगे, उसका ही फिंगरप्रिंट लगाएंगे। मशीनों की धीमी गति को लेकर मामला मुख्यालय के संज्ञान में है। इस पर काम चल रहा है, जल्द समाधान होने की उम्मीद है। वहीं, जल्द ही डिपो होल्डरों को 5जी पीओएस मशीनें भी मिलने वाली हैं।
- जयकुमार, सहायक खाद्य आपूर्ति नियंत्रक
साॅफ्टवेयर अपडेट होने के बाद पीओएस मशीनों में पहले के मुकाबले तीन गुना तक समय लग रहा है। पहले एक राशन कार्ड धारक की बायोमीट्रिक में पांच मिनट का समय लगता था, लेकिन अब 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। इसके चलते दिनभर 60 से 70 राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित हो पाता है। पहले दिनभर में करीब 200 राशन कार्डों का राशन वितरित हो जाता था।
- नागरमल लखेरा, प्रधान दी रेवाड़ी डिपो होल्डर एसोसिएशन
