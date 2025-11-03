एक सॉफ्टवेयर अपडेट से 1.31 लाख परिवार परेशान, एक के बजाय तीन-तीन बार लगाना पड़ रहा है फिंगरप्रिंट

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से बेशक लाभार्थियों के हित को देखते हुए पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों में साॅफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन यह सुविधा अब डिपो होल्डराें के साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए परेशानी बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साॅफ्टवेयर अपडेट होने से राशन कार्ड धारकों को पीओएस मशीनों में राशन के लिए तीन-तीन बार फिंगरप्रिंट लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मशीन गेहूं, तेल व चीनी के लिए राशन कार्ड धारकों को अलग-अलग बायोमीट्रिक करनी पड़ रही है। जिससे पहले के मुकाबले तीन गुना तक समय लग रहा है।

पहले एक राशन कार्ड धारक की बायोमीट्रिक में पांच मिनट का समय लगता था, लेकिन अब 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। कई राशन कार्ड धारकों के फिंगर मिसमैच होने के चलते यह समय और भी बढ़ जाता है। वहीं, पीओएस मशीनें 2जी होने के कारण धीमी गति के चलते परेशानी और भी अधिक हो रही है।

जिले में 253 डिपो के माध्यम से 1.31 लाख बीपीएल व एएवाई परिवारों को हर माह राशन वितरित किया जाता है। इन कार्ड धारकों को खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से 253 डिपो के माध्यम से हर माह गेहूं, चीनी व सरसों का तेल वितरित किया जाता है। जहां बीपीएल कार्ड पर पांच किलोग्राम गेहूं(प्रति व्यक्ति), एक किलोग्राम चीनी तथा दो किलोग्राम सरसों का तेल वितरित किया जाता है।