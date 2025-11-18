मोटे मुनाफे का लालच देकर 28 लाख की ठगी, अब पुलिस रिमांड पर राज खोलेगा आरोपी
रेवाड़ी पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यापारी से 28.54 लाख रुपये की ठगी के मामले में एक और आरोपी, जाफर खान, को गिरफ्तार किया है। व्यापारी योगेश गोयल ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर निवेश किया था। उन्हें मुनाफे का लालच देकर बार-बार पैसे जमा कराए गए। पुलिस ने पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। जाफर खान को रिमांड पर लिया गया है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में साइबर थाना रेवाड़ी पुलिस ने शहर के एक व्यापारी से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच देकर 28.54 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान पंजाब के जिला मोहाली के गांव कांसल के रहने वाले जाफर खान के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस के अनुसार, गत 25 अगस्त को मोहल्ला नई आबादी रेवाड़ी के रहने वाले एक व्यापारी योगेश गोयल ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने सोशल पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा कमाने का विज्ञापन देखने के बाद उस पर दिए गए नंबरों पर संपर्क किया था। बातचीत के बाद उसे बताया गया कि उनकी साइट पर पैसा इन्वेस्ट करने पर जबरदस्त ब्याज व बोनस मिलेगा। उसे इस बात के लिए भी आश्वस्त किया गया कि उनकी साइट पर कोई फ्रॉड नहीं होगा।
इसके बाद उसका एक वॉलेट बनवाया गया, जिसमें उसने 17 अगस्त को 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए। यह रकम जमा कराने के बाद उसे बताया गया कि उसका चार लाख रुपये का मुनाफा वॉलेट में आ गया है। अब उसके खाते में राशि 14 लाख हो गई है। राशि निकालने के लिए उसे 10 लाख रुपये और जमा कराने होंगे। उसने यह राशि भी जमा करा दी।
उसे बताया गया कि अब उसका बोनस और मुनाफा बढ़कर 30 लाख रुपये हो गया है। इसे निकालने के लिए जीएसटी a
सहित 8,54,430 रुपये और जमा कराने होंगे। उसने यह राशि भी जमा करा दी। जब उसने अपने वालेट से यह राशि निकालने का प्रयास किया, तो उसे और पैसे जमा कराने के लिए कहा।
इसके बाद उसे ठगी का अहसास हुआ। उससे बार-बार खातों में पैसे ट्रांसफर कराते हुए कुल 2854430 रुपये की साइबर ठगी की गई है। जिस पर पुलिस ने साइबर थाना रेवाड़ी में ठगी का मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त एक आरोपित यूपी के जिला चंदोली के गांव ओयरचक खुरहट सैयादराजा के रहने वाले लियाकत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपित लियाकत के खाते में ठगी के 10 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे। जो इस मामले में पुलिस ने रविवार को मामले में संलिप्त एक और आरोपित पंजाब के जिला मोहाली के गांव कांसल के रहने वाले जाफर खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित जाफर खान के खाते में ठगी के 854430 रुपये की राशि ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने आरोपित को अदालत को पेश करके पूछताछ के लिए तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।
