    आधार कार्ड अपडेट के नाम पर भेजा मैसेज, लिक करते ही खाते से उड़ गए 30 हजार रुपये

    By Dilip Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    एक व्यक्ति को आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर एक संदेश मिला। संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, उसके खाते से 30,000 रुपये गायब हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सावधान रहने और किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है। 

    आधार कार्ड अपडेट के नाम पर मैसेज भेजकर ठगी।

    जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सिकंदरपुर कस्बे में एक फल विक्रेता के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आधार कार्ड अपडेट के नाम पर भेजे गए फर्जी संदेश के जरिए अज्ञात साइबर ठगों ने उसके बैंक खाते से 30 हजार रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने स्थानीय थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    कस्बा बढ़ा निवासी पीड़ित फल विक्रेता विशाल वर्मा ने बताया कि 17 नवंबर को उनके मोबाइल फोन पर आधार कार्ड अपडेट करने का एक संदेश आया, जिसमें उनके आधार नंबर से मिलते-जुलते नंबर का उल्लेख था। इससे उन्हें संदेश असली होने का भ्रम हुआ और उन्होंने दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया।

    पीड़ित का कहना है कि लिंक पर क्लिक करने के कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से तीन अलग-अलग लेनदेन में कुल 30 हजार रुपये निकाल लिए गए। पहले 10 हजार रुपये, फिर 10,500 रुपये और तीसरी बार 9,500 रुपये की निकासी हुई।

    लगातार पैसे कटने के संदेश मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बैंक और पुलिस को इसकी जानकारी दी। तहरीर मिलने पर थाना सिकंदरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी काल या संदेश के जरिए अपनी निजी जानकारी साझा करें।