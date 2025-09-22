Language
    डेढ़ लाख परिवारों पर राशन का संकट, खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने

    By gobind singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:27 AM (IST)

    रेवाड़ी में खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से सितंबर माह में राशन वितरण बाधित है। सर्वर डाउन होने के कारण पीओएस मशीनों में डेटा फीड नहीं हो पाया है जिससे डेढ़ लाख गरीब परिवारों को भोजन का संकट है। विभाग की तकनीकी टीम सर्वर मेंटेनेंस में लगी है और जल्द ही समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।

    गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सितंबर माह के 21 दिन बीत जाने के बाद भी सर्वर को ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण पीओएस(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों में अभी तक सितंबर माह के राशन वितरण का डेटा फीड नहीं हो पाया है।

    ऐसे में जिले के डेढ लाख गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। पीओएस मशीनों में राशन वितरण का डाटा फीड होने के बाद ही इन गरीब परिवारों को सितंबर माह का राशन मिलेगा। विभागीय सर्वर कब तक ठीक होगा इसको लेकर अधिकारियों काे भी कुछ नहीं पता है। ऐसे में इन परिवारों के सामने बड़ी समस्या आ गई है।

    जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से सितंबर माह की शुरुआत में सर्वर पर मेंटेनेंस का कार्य किया गया था। मेंटेनेंस के बाद शुरुआत में एक-दो दिन सर्वर ठीक चला था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार डाउन चल रहा है। तकनीकी टीम की पकड़ में भी सर्वर की खामियां नहीं आ पा रही है, जिसके चलते अभी तक यह बनी हुई है।

    रेवाड़ी जिले में वर्तमान में 150130 बीपीएल(गरीबी रेखा से नीचे यानी पीला राशन कार्ड) व एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना यानी गुलाबी राशन कार्ड)कार्ड धारक हैं। इसमें 10119 एएवाई कार्ड हैं और 140011 बीपीएल कार्ड हैं।

    इन कार्ड धारकों को खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से 253 डिपो के माध्यम से हर माह गेहूं, चीनी व सरसों का तेल वितरित किया जाता है। जहां बीपीएल कार्ड पर पांच किलोग्राम गेहूं(प्रति व्यक्ति), एक किलोग्राम चीनी तथा दो किलोग्राम सरसों का तेल वितरित किया जाता है।

    इसी प्रकार एएवाई कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं, एक किलोग्राम चीनी तथा दो किलोग्राम सरसों का तेल वितरित किया जाता है। वहीं सर्दी के सीजन में बीपीएल कार्ड धारकों को तीन किलोग्राम व दो किलोग्राम गेहूं(प्रति व्यक्ति) वितरित किया जाता है। एएवाई कार्ड पर 24 किलोग्राम बाजारा व 11 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जाता है।

    इन माह डिपो में 56611 किलोग्राम गेहूं भी पहुंचा है कम

    खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से डिपो होल्डरों ने राशन वितरण के लिए गेहूं की जितनी डिमांड भेजी गई थी, उतना गेहूं उन्हें अलाट नहीं हुआ है। सितंबर माह में मुख्यालय से जिले को राशन में 56611 किलोग्राम गेहूं की कम एलोकेशन हुई है। जबकि डिपो होल्डरों की तरफ से सितंबर माह के लिए 2829925 किलोग्राम गेहूं की डिमांड भेजी गई थी।

    डिपो होल्डरों को सितंबर माह के राशन के लिए 2263814 किलोग्राम गेहूं अलाट हुआ है। कम एलोकेशन के चलते राशन वितरण के दौरान डिपो होल्डरों की परेशानी बढ़ने वाली है। अकसर राशन नहीं मिलने कारण डिपो पर राशन कार्ड धारक डिपो होल्डरों के साथ झगड़ा कर देते हैं। लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से अधिकांश महीनों में यह समस्या रहती है।

    सर्वर में दिक्कत चल रही है, जिसके कारण मशीनों में राशन वितरण का डाटा फीड नहीं हो पाया है। यह समस्या रेवाड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश में है। विभाग की तकनीकी टीम सर्वर मेंटेनेंस में लगी हुई है। अगले एक-दो दिन में सर्वर ठीक होने की उम्मीद है। उसके बाद व्यवस्था ठीक हो जाएगी।

    - अशोक रावत, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक