    Haryana Crime: रेवाड़ी में नशीले पदार्थ बेचने का विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या

    By Satyendra Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:04 AM (IST)

    रेवाड़ी के आदर्श नगर में तीन युवकों ने जगमोहन नामक एक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी नशीले पदार्थ बेचते थे जिसका जगमोहन विरोध करता था। मारपीट के बाद आरोपी उसे ट्रामा सेंटर में छोड़कर फरार हो गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    नशीले पदार्थ बेचने का विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के मोहल्ला आदर्श नगर में बृहस्पतिवार को दिन-दहाडे एक युवक की तीन युवकों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित फरार है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपितों युवक नशीले पदार्थ बेचने का कार्य करते है। मरने वाला इसका विरोध करता था। लेनदेन की बात भी सामने आ रही है।

    जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला आदर्श नगर के रहने वाले करीब 35 वर्षीय जगमोहन बृहस्पतिवार को अपने घर पर थे। दोपहर बाद करीब दो बजे उनके मोहल्ले के रहने वाले तीन युवक बाइक लेकर पहुंचें। हंसराज को बातों उलझाकर शमशान घाट मे ले जाकर लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की। इसके बाद आरोपितों जगमोहन को शहर के ट्रामा सेंटर में छोड़ कर फरार हो गए। सूचना के बाद जगमोहन के स्वजन भी पहुंच गए।

    उन्होंने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी की भी कुछ समय पूर्व मौत हो चुकी है। आरोपित युवक मोहल्ले में ही नशीले पदार्थ बेचने का कार्य करते है।

    पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गई थी। जल्द ही आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा। - विद्यासागर, प्रभारी, थाना रामपुरा