Rewari: करोड़ों की लागत से बनाया वाटर टैंक, पर बिजली कनेक्शन लेना भूले; अब ऐसे टूटी नींद

    रेवाड़ी के कालाका गांव में नगर परिषद द्वारा निर्मित वाटर टैंक में बिजली कनेक्शन की कमी के कारण जल आपूर्ति बाधित हो रही है। जन स्वास्थ्य विभाग से बिजली आपूर्ति कटने के बाद परिषद ने अब कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। पहले भी एसटीपी प्लांट के लिए कनेक्शन लेने में देरी हुई थी। परिषद का कहना है कि जल्द ही कनेक्शन लग जाएगा।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के साथ लगते गांव कालाका में करोड़ों रुपये की लागत से नगर परिषद द्वारा अमृत-1 योजना के तहत वाटर टैंक का निर्माण तो करा दिया लेकिन, वाटर सप्लाई के लिए जरूरी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया।

    स्थाई तौर पर डेढ़ साल पहले जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से मदद के तौर पर बिजली सप्लाई मांगी। मगर काफी समय बाद भी जब नगर परिषद ने बिजली कनेक्शन नहीं लिया तो विभाग की तरफ से तेवर दिखाते हुए कनेक्शन काट दिया गया। इससे कई बार जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। हालांकि, अब बार-बार की परेशानी और अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद बिजली के कनेक्शन के लिए नगर परिषद की तरफ से अप्लाई किया गया है।

    दरअसल, डेढ़ साल पहले गांव कालाका में 15 एमएलडी का वाटर टैंक बनवाया गया था। यह अन्य टैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा क्षमता वाला वाटर टैंक है। इसी के आधे शहर के जलघर में पानी की सप्लाई होती है। कायदे से तो उसी समय नगर परिषद द्वारा यहां बिजली कनेक्शन लगवाना चाहिए थे लेकिन अधिकारियों ने कनेक्शन की बजाए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के बिजली कनेक्शन से बिजली सप्लाई जुड़ा ली। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ही वाटर टैंक में प्रयोग होने वाली बिजली के बिल की आदयगी करता आ रहा था।

    वहीं, कुछ दिन पहले जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बिजली सप्लाई काट दी। वर्तमान में इस वाटर टैंक के रखरखाव का जिम्मा निर्माण करने वाली एजेंसी के पास है और पांच साल बीतने के बाद इसे जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले नगर परिषद द्वारा ही बिजली कनेक्शन लगवाना जरूरी है।

    बता दें कि इससे पहले भी नगर परिषद द्वारा बाईपास पर बनवाए गए एसटीपी प्लांट का बिजली कनेक्शन एक साल तक नहीं लिया था। मामला चर्चा में आने के बाद आनन-फानन में बिजली का कनेक्शन लिया गया।

    डेढ़ साल तक वाटर टैंक का बिजली कनेक्शन क्यों नहीं लिया गया यह तो उन्हें भी नहीं पता। लेकिन मेरे चार्ज संभालने के बाद जैसे ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिली तो कुछ दिन पहले ही बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है। जल्द ही बिजली कनेक्शन भी लग जाएगा। - वीरपाल, जेई, नगर परिषद