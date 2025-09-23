Language
    रेवाड़ी के चारों ऐतिहासिक गेट का होगा सुंदरीकरण, केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को दिए रूपरेखा बनाने के निर्देश

    By Satyendra Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:24 PM (IST)

    रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिशा की बैठक में ऐतिहासिक भाड़ावास गेट सहित कई गेटों के सुंदरीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। बैठक में पीएम आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन और किसान सम्मान निधि योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेते केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के ऐतिहासिक भाड़ावास गेट, गोकल गेट, जगन गेट और दिल्ली गेट का जल्द सुधारीकरण और सुंदरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

    सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इससे संबंधित रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा करने के बाद शहरी विकास से जुड़े पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि स्वच्छता के साथ सुखद वातावरण बनाने में हर आमजन सहयोगी बनें इसके लिए सरकार की ओर से लोगों को विभिन्न गतिविधियों से जागरूक किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ वातावरण रहे इसके लिए सभी को एकजुट होकर सफाई कार्य करते हुए सुखद माहौल बनाना है।

    राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक में एजेंडे अनुरूप विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जनसेवा को समर्पित होकर विकास कार्य करवा रही है। ऐसे में विभागीय अधिकारी अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए विकासात्मक स्वरूप के साथ जनसेवा में सहभागी बनें।

    इन योजनाओं की हुई समीक्षा 

    केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विभाग अनुसार समीक्षा करते हुए पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा, मिड डे मील, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित अनेक योजनाओं बारे विस्तार से समीक्षा की और प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

    बैठक में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डा. कृष्ण कुमार व विधायक कोसली अनिल यादव डीसी अभिषेक मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि अनिल रायपुर, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, नगर पालिका बावल चेयरमैन वीरेंद्र महलावत सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।