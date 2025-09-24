भू-माफिया के जमीन कब्जाने के प्रयास में मारपीट, महापंचायत के बाद MLA ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन

महेंद्रगढ़ के खुडाना गांव में भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जाने के प्रयास में मारपीट के बाद महापंचायत हुई। विधायक ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने 15 नामजद और 15-20 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने पीड़ितों पर हमला किया और जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए।

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के गांव खुडाना में भू-माफिया द्वारा जमीन पर कब्जा करने को लेकर घर में घुसकर परिवार वालों से मारपीट की गई। इस बात को लेकर गांव खुडाना में महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें अनेकों लोगों ने भूमाफिया के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग की।

इसके बाद विधायक कंवर सिंह यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने महापंचायत को विश्वास दिलाया कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आकोदा पुलिस चौकी ने 15 नामजद व 15 से 20 लोगो के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सुनील ठेकेदार बधवाना, मित्रपाल ठेकेदार दुधवा, सम्मे गुर्जर बाघोत, सत्या गुजर, कर्मवीर कुरहावटा, सुधीर बवाना, कृष्ण उर्फ भोला, रोहित, जयप्रकाश, भोली, सुधीर उर्फ मोटा नांगल हरनाथ, विजय पहलवान, सोनू पुत्र शेरसिंह खुडाना, दिनेश पुत्र राजेंद्र दुधवा सहित अन्य लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि नरेश सिंह पुत्र बहादुर सिंह, कविता पत्नी सुबे सिंह निवासी खुडाना के स्थाई निवासी है। लगभग 8-9 बजे उपरोक्त आरोपित उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए पांच बोलेरो गाड़ी, एक फोरचून, एक क्रेटा गाड़ी में सवार होकर हथियारों से लैश होकर आएं।