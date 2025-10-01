रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े पांच संदिग्ध खाताधारक, पूछताछ में बड़े राज खोल सकते हैं आरोपी

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भिवाड़ी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच संदिग्ध खाताधारकों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी और फर्जी लेनदेन में किया जा रहा था। पुलिस ने इन खातों को म्युल अकाउंट (फर्जी खातों) की श्रेणी में रखते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की है।

साइबर थाना एसएचओ जयसिंह ने बताया कि साइबर पुलिस पोर्टल के मुताबिक विभिन्न जिलों की बैंक शाखाओं द्वारा जारी संदिग्ध खातों और प्वाइंट आफ सेल्स (पीओएस) की सूची प्राप्त हुई थी। इन खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कई शिकायतें दर्ज थीं और इन खातों का उपयोग आनलाइन ठगी और अन्य साइबर अपराधों में किए जाने की आशंका जताई गई थी।