Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े पांच संदिग्ध खाताधारक, पूछताछ में बड़े राज खोल सकते हैं आरोपी

    By gobind singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पांच संदिग्ध खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी और अवैध लेनदेन में हो रहा था। पुलिस ने इन्हें फर्जी खाते मानते हुए कार्रवाई की है। साइबर पुलिस को विभिन्न जिलों की बैंक शाखाओं से संदिग्ध खातों की सूची मिली थी जिनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज थीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरियाणा के रेवाड़ी में पांच संदिग्ध खाताधारक गिरफ्तार।

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भिवाड़ी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच संदिग्ध खाताधारकों को गिरफ्तार किया है।

    आरोपितों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी और फर्जी लेनदेन में किया जा रहा था। पुलिस ने इन खातों को म्युल अकाउंट (फर्जी खातों) की श्रेणी में रखते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की है।

    साइबर थाना एसएचओ जयसिंह ने बताया कि साइबर पुलिस पोर्टल के मुताबिक विभिन्न जिलों की बैंक शाखाओं द्वारा जारी संदिग्ध खातों और प्वाइंट आफ सेल्स (पीओएस) की सूची प्राप्त हुई थी। इन खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कई शिकायतें दर्ज थीं और इन खातों का उपयोग आनलाइन ठगी और अन्य साइबर अपराधों में किए जाने की आशंका जताई गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर पुलिस ने संबंधित बैंकों से खाताधारकों की डिटेल प्राप्त की और उसके आधार पर कहरानी थाना भिवाड़ी फेज-3 के रहने वाले साजिद निवासी, नाखनौल थाना टपुकड़ा के रहने वाले सौरभ और जानू, न्योला वाला मंदिर पानी की टंकी के पास टपुकड़ा के रहने वाले संदीप और चिलावली थाना तवडु सदर जिला नूंह के रहने वाले असलम को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ कर रही है।