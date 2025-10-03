दिवाली के बाद रेवाड़ी वासियों को मिल सकती है खुशखबरी, सिटी बस सेवा से दूर होगी लोकल ट्रांसपोर्ट की दिक्कत

रेवाड़ी में दस साल बाद सिटी बस सेवा फिर से शुरू होने की उम्मीद है। दिवाली के बाद डिपो को पांच इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी जो शहर में चलेंगी। पहले मिली बसें लोकल रूट पर चल रही थीं। दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद प्रशासन ने ध्यान दिया और अब सिटी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। आखिरकार दस वर्ष के इंतजार के बाद एक बार फिर से सिटी बस सेवा आरंभ होने की आस जग गई है। दीवाली के बाद रेवाड़ी डिपो को पांच इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिन्हें सिटी बस सेवा में संचालित करने की पूरी उम्मीद है।

आठ माह पहले मिलीं पांच इलेक्ट्रिक बसें सिटी सेवा की बजाय धारूहेड़ा और बावल जैसे लोकल रूट पर चलाई जा रही थीं। सिटी बस सेवा के अभाव में ऑटो चालकों की तरफ से आमजन से मनमाना किराया वसूला जा रहा था।