दिवाली के बाद रेवाड़ी वासियों को मिल सकती है खुशखबरी, सिटी बस सेवा से दूर होगी लोकल ट्रांसपोर्ट की दिक्कत
रेवाड़ी में दस साल बाद सिटी बस सेवा फिर से शुरू होने की उम्मीद है। दिवाली के बाद डिपो को पांच इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी जो शहर में चलेंगी। पहले मिली बसें लोकल रूट पर चल रही थीं। दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को उठाया जिसके बाद प्रशासन ने ध्यान दिया और अब सिटी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। आखिरकार दस वर्ष के इंतजार के बाद एक बार फिर से सिटी बस सेवा आरंभ होने की आस जग गई है। दीवाली के बाद रेवाड़ी डिपो को पांच इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिन्हें सिटी बस सेवा में संचालित करने की पूरी उम्मीद है।
आठ माह पहले मिलीं पांच इलेक्ट्रिक बसें सिटी सेवा की बजाय धारूहेड़ा और बावल जैसे लोकल रूट पर चलाई जा रही थीं। सिटी बस सेवा के अभाव में ऑटो चालकों की तरफ से आमजन से मनमाना किराया वसूला जा रहा था।
छह किलोमीटर दूरी के सरकुलर रोड पर 20 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। आमजन के साथ ही सामाजिक संगठनों की तरफ से सिटी बस सेवा आरंभ करने की मांग उठाई जा रही थी।
वहीं, दैनिक जागरण की तरफ से अभियान चलाकर जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास किया था। उसके बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी है और सिटी बस सेवा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
रेवाड़ी डिपो को मिलनी है 50 बसें
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल रेवाड़ी जिला भविष्य के महानगर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जिले में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए रोडवेज के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं।
रेवाड़ी डिपो को 50 बसें आवंटित हुई हैं, जिनमें से पांच बसें गत जनवरी माह में आ चुकी हैं। वहीं पांच बसें दीवाली के बाद डिपो मेें और पहुंचेंगी। इसके बाद सिटी बस सेवा आरंभ होने की उम्मीद है।
हमारे डिपो को दीवाली के बाद पांच बसें मिलने वाली हैं। इसके बाद सिटी बस सेवा को लेकर जिला प्रशासन व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए रूट मैप तैयार कराया जाएगा। ताकि आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही रोडवेज को आर्थिक लाभ हो।
- निरंजन कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज
