रेवाड़ी में कुत्तों की नसबंदी के लिए 45 लाख का टेंडर जारी, तीन हजार कुत्तों की होगी नसबंदी

रेवाड़ी में कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद ने 45 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। शहर में लगभग तीन हजार कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन्हें रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे। यह अभियान अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। इस वर्ष कुत्तों के काटने के 6500 से अधिक मामले सामने आए हैं जिससे रेबीज का खतरा बढ़ गया है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में बढ़ रही कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद की ओर से कुत्तों कीक नसबंदी के लिए 45 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है। शहर में कुत्तों की संख्या तीन हजार है, जिनकाे रेबीज का भी इंजेक्शन लगाया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके।

संभवतया अक्टूबर माह में यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। विशेष टीम मौके पर जाकर कुत्तों को पकड़ कर नसबंदी केंद्रों तक ले जाएगी। वहां नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुत्तों को वापस उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।

बता दें कि नगर परिषद की ओर से चार साल पहले कुत्तों की नसबंदी को लेकर प्रयास किए गए थे। वह कार्य कुछ समय तक चला लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में कुत्तों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो सकती है।

लोगों ने कई बार नगर परिषद को शिकायत भी की। पार्षद भी कई बार मीटिंग में इसका मुद्दा उठा चुके हैं। नगर परिषद के कानों में जूं तभी रेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। इससे पहले नगर परिषद के पास कोई भी योजना नहीं थी।

इस साल कुत्तों के काटने के 6500 मामले जनवरी से लेकर अभी तक कुत्तों के काटने के से 6500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जिले में रोजाना 50 से 60 कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। इनमें 30 से 40 मामले तो अकेले नागरिक अस्पताल के हैं।

बाकी ग्रामीण क्षेत्र के मामले इससे ज्यादा हो सकते हैं। कई लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल व क्लीनिक की ओर रुख करते हैं। ऐसे में कुत्तों के काटने की संख्या काफी अधिक है। कुत्तों के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है जो काफी जानलेवा होती है।