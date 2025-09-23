रेवाड़ी में सामने आई चौंकाने वाली घटना, युवती का पीछा करते हुए घर में घुसा और फिर...
रेवाड़ी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक नशे में धुत व्यक्ति एक लड़की का पीछा करते हुए उसके घर में घुस गया। लड़की की मां के विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
संवाद सहयोगी, रोहड़ाई। रेवाड़ी में एक आरोपी शराब के नशे में लड़की का पीछा करते हुए घर में घुस गया। घर में मौजूद लड़की की मां ने विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
वहीं, महिला ने आरोपित के विरुद्ध रोहड़ाई थाना में शिकायत भी दी लेकिन पुलिस ने आज तक एफआइआर दर्ज नहीं की है। महिला ने जांच अधिकारी पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा को शिकायत दी है।
पीड़िता के अनुसार, आरोपित सत्यवान पहले भी दो बार उनके घर में गलत नीयत से घुस चुका है। 28 अगस्त की दोपहर उनकी बेटी कॉलेज से पढ़कर घर आ रही थी। आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आरोपी लड़के के साथ-साथ घर में घुस आया और उनकी बेटी को गलत नीयत से छुआ।
घर में मौजूद महिला ने आरोपी का विरोध किया तो उसने गाली-गलौज करते हुए हाथपाई शुरू कर दी। शोर मचाने पर आरोपित भाग गया। महिला ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। साथ ही रोहड़ाई थाना में आरोपित के विरुद्ध शिकायत दी। लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया। महिला का आरोप है कि जांच अधिकारी मामला दर्ज करने की बजाए उन पर समझौता करने का दबाव बना रहा है।
