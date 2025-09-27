रेवाड़ी में ओवरलोड वाहनों पर सीएम फ्लाइंग की छापामारी, सात वाहनों पर पांच लाख का ठोका जुर्माना

धारूहेड़ा के निकट दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सीएम फ्लाइंग और आरटीए की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान सात वाहनों पर लगभग पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच में चालकों के मोबाइल में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। सीएम फ्लाइंग टीम ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा। दिल्ली-जयुपर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह धारूहेड़ा के निकट ओवरलोड वाहनों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण(आरटीए) की टीम की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई। अचानक हुई इस छापामार कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

इस दौरान सात ओवरलोड वाहनों पर पांच लाख रुपये के करीब जुर्माना लगाया गया। हालांकि जांच के दौरान चालकों के मोबाइल में टीम को कोई संदेहजनक काल या मैसेज नहीं मिले, जिससे कर्मचारियाें की मिलीभगत प्रतीत हो। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता से एएसआइ सचिन व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ट्रैफिक इंस्पेक्टर योगेश अपनी टीम के साथ शुक्रवार की सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर धारूहेड़ा के निकट पहुंचे। यहां पर टीम की तरफ से संयुक्त रूप से वाहनों की जांच शुरू की गई। इ

स दौरान सात ओवरलोड वाहन टीम को मिले, जिन पर 479000 रुपये का चालान किया गया है। वहीं वाहनों को धारूहेड़ा स्थित टूरिज्म कांप्लेक्स परिसर में खड़ा कराया गया। इसके बाद टीम की तरफ से इन वाहनों के चालकों के मोबाइल की भी जांच की गई।