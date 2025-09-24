रेवाड़ी में 19 लाख की साइबर ठगी का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर आरोपी

रेवाड़ी पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हुए 19.30 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के महेंद्र सैनी सुरेंद्र और सचिन गुर्जर के रूप में हुई है। अजीत सिंह नामक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर यह ठगी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 19.30 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राजस्थान के जिला दौसा के गांव झिलकी ढी जागीर के रहने वाले महेंद्र सैनी, जिला अलवर के गांव पिनान के रहने वाले सुरेंद्र व गांव प्रतापपुरा के रहने वाले सचिन गुर्जर के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के सेक्टर-चार के रहने वाले अजीत सिंह ने बताया था कि पांच अगस्त को वह अपने मोबाइल से गूगल पर यश सिक्योरिटी सर्च कर रहा था। इसी दौरान उसके व्हाट्सएप पर एक लिंक आ गया। भेजने वाले ने उसे लिंक के जरिए खाता खोलने को कहा।

इसके बाद उसने लिंक के जरिए अपनी आईडी बना ली। उसे शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया, लेकिन उसने पैसा निवेश करने से मना कर दिया। इसके बाद उसे बार-बार पैसा निवेश करने को कहा गया, तो उसने अपनी पत्नी के खाते से पहले 5 हजार रुपये और उसके बाद 10 हजार रुपये बताए गए खाता नंबरों पर ट्रांसफर कर दिया। उसके खाते में काफी मुनाफा दिखाया गया।

इसके बाद उससे कई ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 19.30 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। उसके खाते में मोटा मुनाफा दर्शाया गया। जब उसने पैसा निकालने का प्रयास किया, तो उससे 16 लाख 43 हजार 711 रुपये और जमा कराने को कहा गया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई।