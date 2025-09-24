Language
    'वोट चोरी' के मुद्दे पर सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, बैठक में लिया ये बड़ा निर्णय

    By Satyendra Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:18 PM (IST)

    रेवाड़ी में कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बैठक में जिले के सातों ब्लॉक में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया।

    वोट चोरी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मंगलवार को वोट चोरी के मुद्दे पर शहर में विरोध-प्रदर्शन किया गया। इससे पहले इसी मुद्दे को लेकर चलाए जाने वाले हस्ताक्षर अभियान को लेकर कन्हैया लाल पोसवास चौक के समीप जिला ग्रामीण अध्यक्ष के कार्यालय पर एक बैठक जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी की अध्यक्षता में हुई।

    वहीं, बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सातों ब्लाक में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा व साथ ही इसके विरोध में रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा।

    बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह रिजेक्ट व्यक्ति है। अगर इतने ही अच्छे होते तो उन्हें पहली लिस्ट में कोसली से ही टिकट मिल जाती। रेवाड़ी में तो उन्हें थोपा गया था।

    उन्होंने कहा कि आज शहर में सफाई के नाम पर नौटंकी की जा रही है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगर परिषद चेयरपर्सन को लेकर विधायक कहते हैं कि वह वाहवाही लूट रही है। चेयरपर्सन विधायक पर वाहवाही लूटने की बात करती है। पहले तो इन दोनों को प्रदेशाध्यक्ष को आपस में बैठाकर बात करनी चाहिए।

    बताया कि मीटिंग का संचालक पूर्व जिला अध्यक्ष दीवान सिंह चौहान ने किया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़ियां के पुत्र के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव पास कर दो मिनट का मौन रख संवेदना व्यक्त की गई।

    बैठक के बाद जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता कार्यालय से कन्हैया पोसवाल चौक तक हाथों में वोट चोर वाले बैनर लेकर रोष प्रदर्शन निकाला गया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक चिरंजीवी राव, पूर्व मंत्री डा. एमएल रंगा, वेद प्रकाश विद्रोही, पूर्व मंत्री जगदीश यादव के बेटे मनु यादव, मनोज यादव दखोरा, भरत सिंह, पवन भाड़ावास, रामजस सरपंच, भोपाल सरपंच, जोगेंद्र सरपंच, ईश्वर महलावत, दिनेश ठेकेदार, रामपत सरपंच, गजराज, चरण सिंह सरपंच, कंवर सिंह पार्षद, जवान सिंह, मुनि राम सरपंच, महेंद्र सरपंच, जिले सिंह पार्षद, राजबीर आदि मौजूद रहे।